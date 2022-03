«Los chivatos salvan vidas»

«Los chivatos son los que salvan vidas». Así respondió Pedro García Aguado, conocido por haber presentado el programa ‘Hermano mayor’ y exjugador de waterpolo, la pregunta de uno de los 331 alumnos a los que explicó, en compañía de la presentadora y coach Ana Trabadelo, su experiencia sobre el bullying. El escenario del Carnaval del Parque Santa Catalina acogió este miércoles las jornadas ‘Bullying, Ciberbullying y Tecnoadicciones’, en el que además de los dos profesionales estuvieron Augusto Hidalgo, alcalde de la ciudad, Inmaculada Medina, concejala de Servicios Públicos y Carnaval, y la edil de Juventud Carla Campoamor. El objetivo del evento era ayudar a detectar situaciones de acoso que hay que erradicar y que contó además con la participación de intérpretes de lengua de signos.

El público acogió con un gran aplauso a Pedro García Aguado cuando apareció en el escenario contando su propia experiencia con el bullying. «Me dijeron que me iban a matar cuando saliera del colegio y cuando con 12 años te amenazan de muerte pasas miedo», relató. Para tratar de frenar el acoso que sufría en el instituto, su respuesta fue comprarse una chaqueta de cuero porque pensaba que eso le haría pasar desapercibido.

Sin embargo, no se lo quiso contar a su padre porque no quería que lo pasara mal. El ponente quiso visibilizar que el bullying existe en la sociedad y que hace daño.

El medallista olímpico añadió que hay distintos tipos de acoso, que van desde el físico hasta el verbal y donde también se incluyen la exclusión, la manipulación y las amenazas. Usualmente, destacó, el bullying no empieza con un golpe sino que se puede iniciar con el uso de motes, la expulsión de un grupo o el envío de una imagen comprometida.

La presentadora perdió la vista por un ojo y entró en prediálisis con ocho años tras sufrir acoso en el colegio

Incidió en cómo se ejerce el ciberbullying: «Bullying y ciberbullying es lo mismo, pero el segundo se ejerce a través de una pantalla». Ante casos de acoso por internet recalcó la necesidad de pedir ayuda y denunciar y no tratar de hablar con esas personas.

García Aguado añadió que «la adicción a una tecnología es exactamente igual que la adicción a una sustancia psicoactiva, necesitas estar conectado para encontrar esa misma sensación». Para evitar las adicciones tecnológicas recomendó empezar por no dejar el móvil en el cuarto.

Los alumnos se mantuvieron muy participativos, lanzando cuestiones como qué tiene de malo ser distinto si todos sentimos igual y podemos vivir con esa diversidad. Otra de las aportaciones que lanzaron los estudiantes es la importancia de la figura del ‘chivato’, a lo que Pedro García añadió que «los chivatos son los que salvan vidas».

La presentadora Ana Trabadelo se abrió a los asistentes contando su experiencia con el acoso escolar y relatando de qué forma le ha seguido afectando hasta día de hoy. Con ocho años le diagnosticaron diabetes y su madre pidió que le pusieran una comida especial en el colegio. «Me llegaron a escupir en la comida, me pegaron, me insultaron y me hicieron sentir menos válida que el resto», narró a los alumnos.

«La adicción a una tecnología es igual que la adicción a una sustancia psicoactiva», subraya Aguado

Después de volver a su peso habitual con el tratamiento, sus compañeros le decían que estaba gorda y esto le llevó a desarrollar diabulimia, que consiste en no ponerse la insulina. La situación se volvió tan grave que llegó a entrar en prediálisis, con una máquina enchufada ocho horas al día a su cuerpo, y perdió la vista por un ojo. Arrastró el problema hasta los 30 años, cuando en un viaje a Disneyland sintió que estaba «a punto de morir». «Se convirtió en un secreto tan grande que era incapaz de contarlo», enfatizó.

«Ese problema lo generé yo porque me creí lo que me decían y no supe gestionarlo», añadió Trabadelo. Subrayó que era una situación que no tenía por qué haber pasado, sino que se podía evitar.

Aclaró que se tiende a pensar que el bullying tiene una consecuencia momentánea, cuando en realidad genera consecuencias a corto, medio y largo plazo. «Cuando hablamos de los demás estamos hablando de nosotros, no de los demás», afirmó Trabadelo.

Tras oír la historia de Trabadelo, los alumnos se animaron a contar sus experiencias con el bullying, desde aquellos que lo generaron hasta aquellos que lo sufrieron. Uno de los momentos más emotivos del acto fue cuando la presentadora de televisión animó a una de las estudiantes a subir al escenario para darle un abrazo después de que esta se animara a contar su historia. «Utiliza esa experiencia para inspirar a otra persona. Eres una valiente», fueron las palabras que le dedicó.

En definitiva, el escenario del Carnaval se convirtió con estas jornadas en un espacio seguro para que los jóvenes asistentes adquirieran conciencia sobre lo que supone el bullying y el ciberbullying para todo el entorno de quien lo sufre. Las vivencias narradas por los ponentes lograron que algunos de los estudiantes presentes se vieran reflejados en sus palabras y adquirieran herramientas para hacer frente a estas situaciones.