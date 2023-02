El venezolano Carlos Baute estrenará en la Gala de elección de la Reina Esta canción a dúo con el compositor grancanario Tutto Durán, un merengazo que apenas lleva trece días en las plataformas digitales. Es una de las sorpresas de la noche más esperada del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en el que las murgas rendirán un homenaje al humorista Manolo Vieira, fallecido el pasado 8 de marzo.

La sorpresa la desveló el propio cantante este jueves durante su presentación a los medios de comunicación, así como de los presentadores a la gala -la modelo internacional Nieves Álvarez y el periodista de la Televisión Canaria Paco Luis Quintana-. El cantante ofrecerá además un concierto el sábado en el mismo parque de Santa Catalina.

En el concurso de elección de la Reina, para el que aún hay entradas en taquilla según la organización del Carnaval y en el que once candidatas optan al cetro de Studio 54, participará también la cantante grancanaria Cristina Ramos. La cantante grancanaria presentará su último sencillo, Qué viva la alegría, canción del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023.

Unas 700 personas, entre candidatas, figurantes, grupos de carnaval y artistas, intervendrán en la gala que, por primera vez, será retransmitida en directo y al mismo tiempo por La 1 de Televisión Española y Televisión Canaria.

La concejala de Carnaval Inmaculada Medina fue la encargada de dar la bienvenida a los conductores de la gala y al artista venezolano junto al director del show Israel Reyes sobre un set improvisado en el Edificio Miller a causa de la lluvia que cayó por la mañana.

En una presentación muy distendida, la edil manifestó que al periodista grancanario Paco Luis Quintana había que hacerle un «contrato de fijeza» en el Carnaval dado que desde que se le dice que va a participar en una gala «comienza a estudiar el guion». «Paco es de la casa así que hay entera confianza», puntualizó sobre su profesionalidad y el conocimiento que tiene del show y, por tanto, de la garantía de éxito del mismo.

El periodista de la Televisión Canaria, que ya ha conducido cuatro galas -tres de la Reina y una drag- confesó que para él suponía «un regalo» teniendo en cuenta que iba a estar acompañado por Nieves Álvarez. «Todos me dicen que es más alta que yo, pero además de eso he comprobado que es una gran persona. En los ensayos ya la he visto mover las pierna, inoculándose de ese ritmo de Carnaval», declaró el periodista, quien añadió que los presentadores que vienen de fuera son tan «profesionales» que se lo ponen siempre muy fácil para conducir la gala pese a desconocer las carnestolendas capitalinas.

La modelo internacional Nieves Álvarez llega por primera vez al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Su interés por la fiesta quedó ayer de manifiesto cuando pidió a la organización si podía ver los trajes de las candidatas, «verdaderas obras de arte», que ya estaban llegando al backstage del Edificio Miller.

«Para mi es un privilegio como amante de la moda», dijo sobre esta nueva experiencia. Y se quedó sorprendida por el peso que llevarán las candidatas en el desfile. «Yo he llegado a llevar trajes que pesaban 20, 25 kilos pero ¡200 kilos!, aunque me tienta mucho», declaró entre risas sobre la posibilidad de probarse uno.

Homenaje al humorista Manolo Vieira El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tenía previsto un homenaje al humorista Manolo Vieira. El artista había prometido acudir a la cita pese a que no le gustaban mucho este tipo de reconocimientos. A pesar de su fallecimiento el pasado 8 de febrero, seguirá teniendo su hueco en la Gala de elección de la Reina. Será sin duda uno de los momentos más emotivos de la noche junto al momento de elección de la Reina. Representantes de las murgas interpretarán una canción inédita dedicada al humorista. | L. S. V.



Álvarez conduce actualmente el programa Flash Moda de Televisión Española y es representante de firmas tan prestigiosas como Bulgari. La modelo lucirá durante la gala trajes de diseñadores españoles, aunque no quiso desvelar de quién. «A mí me gusta cambiarme, espero que haya tiempo y pueda hacer al menos cuatro cambios para dar visibilidad a la moda española», indicó mirando al director de la gala Israel Reyes.

«La alegoría Studio 54 abarca una temática que va a dar mucho ritmo y muy buenos momentos», declaró la modelo sobre la gala de esta noche. A las candidatas solo las aconsejó que «disfruten del momento».

Para el cantante Carlos Baute es, sin embargo, la segunda vez que acude a la gala de la Reina -estuvo en 2012-. El cantante ofrecerá una actuación «muy latina» y para ello estará acompañado en el escenario por las comparsas. Desvelada la sorpresa se atrevió incluso a cantar alguna estrofa a petición de Nieves Álvarez. Y puntualizó que la gala «será una fiesta».

Tanto él como Nieves Álvarez, que llevan ensayando desde el jueves, felicitaron a la organización del Carnaval y a los profesionales por el despliegue técnico y artístico que se ha preparado en Studio 54.

La gala de elección de la Reina del Carnaval 2023 llevará a los espectadores al mismo día de la inauguración de la famosa discoteca neoyorkina Studio 54, el 26 de abril de 1977. La cita será a las 21.15 horas y durante más de dos horas pasearán por el escenario sus dueños - Steve Rubell y su socio Ian Schrager - además de algunos de los clientes más fieles como Andy Warhol, Liza Minnelli, David Bowie, Grace Jones o el diseñador Halston.

La puesta en escena estará dividida en cinco partes tituladas: «Los elegidos», «La fiesta blanca», «Warhol, Let's dance», «Tribus del underground» y «Solo una noche, tu noche».