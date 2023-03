José David Batista Falcón, drag Shíky, comienza su reinado al alcanzar el viernes el título de drag queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023, en una noche muy especial en la que se cumplía el 25 aniversario de la gala. El joven no había nacido en 1998 -fecha de la primera edición- aunque ya estaba en la barriga de su madre, aficionada a la ópera, tal y como dijo en el vídeo de presentación. Una pista de lo que sería su espectáculo y de quién es este artista, natural de Arucas.

La pesada de la voz en directo no canta sola, viene bien acompañada era el título de su performance con la que se presentó a Studio 54, diseñada por él mismo con el patrocinio de Perfumerías Sabina, la empresa que desde 2020 ha apostado por él en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

El artista se escondía bajo una Monserrat Caballé, que traía como partener a Freddie Mercury. Y los Juegos Olímpicos del 92 surgieron de la nada en el parque de Santa Catalina, abarrotado de público. Primerohizo una exhibición de Karate y después otra de Natación sincronizada para acabar con un Breake dance como nueva disciplina deportiva de las Olimpiadas.

«Nunca pensé al empezar en esto que llegaría tan lejos», dice el artista de ópera, que en mayo estrena un proyecto en solitario 'Monólogos de Calígula'

El joven sorprendió cantando ópera en una puesta en escena elegante y cuidada. Él ya se había colgado el galardón de número uno de sus particulares olimpiadas, desbancando en el podium a Vulcano -ganador en 2022- y a Sethlas -vencedor en 2020-. David Batista lo dio todo en los 3,15 minutos que duró su actuación y que terminó con un espaget y un ¡Chacha, que gané¡. Un augurio de la noche. También se lo recordaba uno de los miembros de su equipo que cada vez que terminaba un ensayo anunciaba: «Y el ganador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es drag Shíky». Pura terapia de refuerzo positivo.

A pocas horas de encontrarse con su público en la Gran Cabalgata, que le dio los 10 puntos a través de los mensajes de teléfono, José David confesaba a LA PROVINCIA que apenas había dormido tres horas por la cantidad de energía que tenía dentro tras alzarse como ganador de la edición de Studio 54, que compartió con dos de sus hermanos: Víctor y Pablo. El primero cantando con él de Mercury y el segundo con los atrezos.

Compaginar ensayos y teatro

«Fue algo increíble, nunca pensé al empezar en esto que llegaría tan lejos», dijo sobre lo que había supuesto oír su nombre, aunque él ya se sentía ganador visto lo bien que había salido el espectáculo sin apenas tiempo de ensayar por sus compromisos laborales. Y es que bajo drag Shíky se esconde un cantante lírico profesional, el contratenor David Batista, que desde hace diez años es miembro del coro de la Orquesta Filarmónica.

El joven hizo una performance que recordaba a los Juegos Olímpicos de Barcelona

En octubre tuvo su primer papel protagonista en el Teatro Pérez Galdós en 'Orfeo y Euridice', del compositor alemán Christoph W. Von Gluck, con gran éxito en el papel de Orfeo. Y a los pocos meses la ópera de enredo 'El sonajero del Ponichilena', también en el Galdós. Sin olvidar sus estudios en el Conservatorio: último curso de la carrera superior de canto.

Las óperas le consumieron muchos meses de trabajo pero el «esfuerzo ha merecido la pena, ha sido una locura», relató Shíky, que se considera «muy afortunado» por contar con su familia, el equipo de colaboradores y el patrocinio. «Nunca había llevado tanto vestuario ni atrezo en una actuación. Fue muy difícil», explica el joven, que tuvo que contratar a una costurera para que le ayudara con el vestuario. «Todo lo diseñé yo salvo el tocado, que lo hizo Kilian Betancor, aunque le di las ideas de los aros», dijo.

Tenía otro plan para el espectáculo, pero fue su hermano Víctor el que le empujó a las Olimpiadas al soñarlo y verlo como vencedor.

Como drag comenzó hace unos años y su carrera ha sido meteórica. En 2020 fue cuarto finalista en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y en 2022, primero. Un augurio del éxito que alcanzaría.

«Llevo en la música toda la vida, pero como drag comencé en 2018 después de haber participado en alguna gala dirigiendo a un grupo de baile. Ellos me decían que se me daría súper bien ser drag, y a los pocos meses me compré unas plataformas. Comencé por pueblos, en pequeños espectáculos, y en 2019 me presenté al Carnaval de Las Palmas», cuenta David que, sin embargo, no se atrevía a competir por el temor a que dentro de su profesión no se le tomase en serio. «La música clásica me da tanto respeto y hay tantos estereotipos sobre los drags que pensé que no se me tomaría en serio en mi profesión hasta que una profesora, en Holanda, me dijo que lo de ser drag me convertía en una persona más versátil y más grande dentro del espectáculo», relató. Razón no la faltaba. Compromisos como drag del Carnaval de Las Palmas no le faltarán; tampoco en el teatro. Ya tiene cerradas 14 funciones de Polichinela y en mayo estrenará Monólogos de Calígula.