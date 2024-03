Aythami Santana: «Gané la gala drag de Maspalomas, y ahora me gustaría entrar y ganar Gran Hermano»

Aythami Santana Fernández (Telde, 1992) lleva en el mundo drag desde los 17 años, pues por entonces empezó a trabajar en espectáculos en hoteles para ahorrar y sufragarse sus estudios de peluquería; hoy es maquillador en RTVE Canarias. En 2017 se presentó en la capital bajo el personaje de Drag Seychelles, luego varios años junto con High Heels Performance y ahora como Drag Tamito. «Queda Tamito para rato».

¿Qué sensaciones tiene tras lograr la corona Drag?

Me lo pregunta y se me vuelven a poner los pelos de punta. Después de tantos meses de trabajo y de tantos dolores de cabeza que nos dio la fantasía, y tras el percance que tuvimos en Las Palmas de Gran Canaria, que me hayan nombrado ganador es un cúmulo de emociones; estoy que no quepo dentro de mi. Como le decía a mi equipo, esto es un éxito de todos, porque yo soy la cara visible pero detrás hay un trabajo importante de varias personas.

Hace poco afirmó que no se sintió a gusto en 2017 como Drag Seychelles y que ahora venía con Tamito a limpiar su imagen. Se habrá quedado a gusto.

(Ríe) ¡Y de qué manera! Ahora que ya he trabajado el personaje de Tamito, creo que Seychelles no me representa; es un nombre con el que no me identifico, la fantasía no estaba mal para el año que era pero también es verdad que era más joven. Tamito es un personaje tan característico como su nombre, su bigote y su personalidad; a Tamito le gusta el lujo, la locura, el heavy y el rock & roll, y Drag Seychelles no tiene nada que ver, no se entera de nada.

Drag Tamito durante la coronación el jueves en la gala, junto al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. / Andrés Cruz

¿Lo celebró?

Si, me di un paseo. Dejémoslo ahí, que esto es un periódico (ríe).

En su fantasía sacó al escenario a Dita von Teese y Marilyn Manson en una historia en la que denunció la violencia de género. ¿Por qué elige esta temática?

Con este espectáculo lo que hago es contar una vivencia familiar mía desde muy pequeño. Entonces como no puedo sacar a los personajes de mi familia porque no se entendería, busqué esta temática. A mi me encanta el cabaret, el burlesque, y empecé a empaparme de la vida de Dita von Teese y di con que Marilyn Manson había sido su marido. Ella fue víctima de violencia de género. Esto es la lucha de muchas personas y la gala nos da una oportunidad, un momento en que nos ven millones de personas, y si en ese tiempo yo puedo aportar mi granito de arena para reivindicar que esto no vuelva a suceder, lo voy a hacer.

¿Cómo lo vivió desde dentro?

Cuando Roberto Herrera me presentó para empezar el show, desde la escalera del atrezzo en la que estaba subido le dije a mi equipo que ya habíamos ganado, a la vista de que aquella plaza de Yumbo se vino abajo; la gente se fue a volver loca para recibirnos.

«En mi show cuento una vivencia de violencia de género cuando era niño»

Durante años participó en un drag grupal dentro del espectáculo High Heels Performance. ¿Por qué ya no?

No me separo, lo que pasa es que High Heels Performance lo componen tanta gente como nadie. Fue una idea que salió de la cabeza de Gio Castellano y este año no teníamos la cabeza como para presentar un grupo y yo decidí presentarme solo. También debemos aceptar que un grupo es innovador, pero tengo claro que no vamos a ganar nunca, la verdad.

Hasta ahora estaba empeñado en entrar en Gran Hermano. ¿Mantiene esa idea ahora que es drag ganador o se la quita de la cabeza?

¡No, no, no, jamás! He ganado la gala drag, pero yo soy fiel a los realities, me he gozado todos las ediciones de Gran Hermano, de la primera a al última, y me encantaría vivir esa experiencia, estar tres meses encerrado en una casa y ganar, claro.

¿Se le ha presentado ya algún proyecto? ¿Qué espera de este año de reinado?

Sinceramente, aún no he pensado en nada. Lo único que me preocupa ahora mismo es el show de la despedida porque las expectativas están muy altas. Ya tengo algo en mente porque sabía que esto podía suceder; me rondan la cabeza dos fantasías que creo que pueden gustar mucho. Mientras, quiero disfrutar mucho este reinado y que nunca se me olvide.

Aythami Santana Fernández, Drag Tamito, ganador de la Gala Drag del Carnaval Internacional de Maspalomas. / José Carlos Guerra

Esta victoria es más especial si cabe al ser el 50 aniversario del carnaval de Maspalomas.

Absolutamente. También le digo que al estar siempre metido en mis proyectos en el Maspalomas Pride o el Winter Pride, sentí que jugué en casa.

A partir de ahora sube el caché.

No lo dude (ríe).

¿Tienen algo en común Aythami y Tamito?

Son totalmente diferentes. Tamito es un sinvergüenza y Aythami es más introvertido, vergonzoso y no le gusta abrirse con todo el mundo, porque yo soy de los que piensan que mi círculo de amigo es el que es y no hay cabida para más personas. Y Tamito es todo lo contrario: ella se pone las pestañas y habla con todo el mundo.

¿Se puede ser tímido dedicándose al mundo drag?

Si, porque al final lo que se expone es un personaje. Aunque luego la diferencia no es más que las pestañas, creo que el tacón y las pestañas me dan más seguridad.

Tamito acaba de llegar. Con este triunfo, ¿aquí termina o aspira a seguir coronándose?

Aquí queda Tamito para rato. Si ya conseguí la corona en Maspalomas, ¿por qué no ir a por la de Las Palmas de Gran Canaria?