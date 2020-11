Slaughter, fuera por un problema de salud

Slaughter, según apunta la entidad claretiana, no podría incorporarse a los entrenamientos con el resto del equipo hasta finales del mes de septiembre. Algo que ha descartado su llegada a la Isla a corto plazo para el inicio de la pretemporada el día 10 de agosto.

Estaba previsto que AJ Slaughter aterrizara en la Isla antes que el resto de sus compañeros para pasar la revisión médica. Sin embargo, ese extremo fue descartado. Los últimos informes de sus doctores en Estados Unidos fueron remitidos al club, que cotejó los datos a través de sus servicios médicos. La conclusión de ambas partes era la misma: Slaughter podrá volver a realizar ejercicio físico a partir del mes de septiembre y su regreso al baloncesto profesional llegará. No obstante, ese plazo no entraba en los planes del club, por lo que ambas partes decidieron finalizar su relación.

Slaughter significó una oportunidad de mercado para el Herbalife Gran Canaria, que se aseguró su presencia en el equipo si su estado de salud era el óptimo para el deporte profesional, una vez que el Coosur Real Betis descartó su continuidad. Sin el escolta de Lousville, el Granca se queda con diez jugadores del primer equipo. Y así se dará por cerrada la plantilla salvo sorpresa.

Porque el Granca, a pesar de la salida del escolta de 32 años, no busca un sustituto en el mercado: el refuerzo está en casa. Porfi Fisac, entrenador amarillo, quiere probar y dar minutos a los chicos de la casa. De hecho, en el listado hecho público por el club aparecen cinco jugadores que el curso pasado jugaban en el LEB Plata: Olek Balcerowski, Khalifa Diop, Jean Montero, Rubén López de la Torre y Jovan Kljajic. Ninguno de ellos alcanza los 20 años. "Tengo una forma de pensar y es que no me gusta mirar los años ni los carnets de la gente. Me gusta mirar a la gente que parece que estar preparada para dar el paso. Si lo dan o no, será cosa suya", aseguró el segoviano en su presentación. Dicho y hecho.

La idea del entrenador es que los cinco jóvenes pasen a entrenar con el primer equipo durante todo el año. Y de ahí saldrán dos en cada partido para jugar con el primer equipo, no solo para figurar y cumplir con los cuatro cupos formativos que exige la ACB.