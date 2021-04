Shurna espera estar listo ante el Obradoiro

El plazo marcado para que las molestias en la zona opuesta del torso de Shurna no le impidieran competir a un nivel óptimo estaba fijado para que tuviera el alta deportiva –que no médica– durante la próxima semana, teniendo en el horizonte la preparación del partido de la jornada 33 ante el Hereda San Pablo Burgos del domingo 25. Pero el de Illinois no quiere dejar de ser partícipe del reto de que el Herbalife consiga entrar en el Playoff y espera adelantar su vuelta.

La importancia del 14 amarillo en la rotación de Porfi Fisac es mayúscula al ser el único ala-pívot puro de la primera plantilla que tiene a su disposición el entrenador segoviano después de que Beqa Burjanadze se desvinculara de la entidad claretiana el pasado 26 de febrero.

Así pues, la presencia de John Shurna en pista durante el último mes y medio ha sido dilatada en cuanto a segundos de juego. En la Liga Endesa promedia 25 minutos y medio, en los últimos cinco partidos que disputó después del parón internacional; y en el tramo comprendido entre el Top-16 y los dos choques jugados entre cuartos y semifinales de la Eurocup –6 partidos–, alcanzó los 23 minutos y medio. Además de tener en cuenta los siete duelos que ha disputado por encima de la media hora en este 2021, récord incluído ante el MoraBanc Andorra –en Europa–, con 36 minutos y 28 segundos sobre el parqué.

Con esta carga física, la espalda de Shurna se resintió y el pasado domingo no se subió al avión para trasladarse hasta Barcelona con motivo del encuentro liguero frente al Joventut. Una jornada en la que Fisac solventó su ausencia con Javier Beirán reciclado al puesto de cuatro y que como él propio entrenador indicó, “lo hizo muy bien” ante la Penya.

Aun así, frente al Barcelona este pasado miércoles, Fisac sorprendió a propios y extraños convocando por primera vez en la temporada a Marcis Steinbergs, jugador del conjunto filial, y que además de poder debutar con la elástica amarilla disfrutó de 11 minutos y 33 segundos para medirse a un elenco de estrellas tales como Pau Gasol o Niko Mirotic.

Así pues, a falta de siete jornadas para concluir la liga regular, ante Obradoiro, Burgos, Bilbao, UCAM, Andorra, Valencia y Betis, Shurna quiere regresar pronto.

Villar, la ‘Champions’ y la Liga EBA





El director deportivo del CB Gran Canaria, Willy Villar, confirmó ayer en los micrófonos de COPE Gran Canaria lo que se venía sospechando. La idea es que el primer filial del club juegue la próxima temporada en la Liga EBA, competición de la que dio el salto a la Liga LEB Plata hace dos temporadas y donde este fin de semana comienza la disputa del playoff de ascenso a la LEB Oro. Por otra parte, el directivo claretiano tampoco descarta que el Granca se inscriba la próxima temporada en la Basketball Champions League, competición fuera del régimen de la Euroliga y que organiza la FIBA. “Por supuesto, lo que queremos es jugar en Europa; si no podemos jugar la Eurocup por derecho deportivo, no vamos a renunciar a la Champions porque lo importante es estar en Europa”, añadió Willy Villar. | D. R. P.