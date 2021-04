“El objetivo lógico es entrar en el ‘Playoff”

Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria, considera claves los dos próximos duelos del conjunto amarillo para dictaminar los objetivos clasificatorios. El primero de ellos, mañana en la pista del Monbus Obradoiro (16.00 horas, Movistar Deportes). El preparador amarillo no renuncia a luchar por un puesto en el Playoff, pero primero quiere asegurar la décima plaza de la clasificación de la Liga Endesa para asegurase el jugar el año que viene una competición continental, bien sea la Eurocup o la Champions League.

“Los dos siguientes partidos definirán en por qué puesto vamos a pelear. No es el momento del cuento de la lechera, ni yo soy un contador de cuentos”, admitía el técnico segoviano en su comparecencia ante los medios ayer.

“Mi objetivo primero es conseguir el puesto 10. No está asegurado esa plaza. Hay una pelea preciosa en la parte de abajo y espectacular por arriba. Hay cinco equipos que peleamos a tope del puesto 8 al 12”, analizaba el máximo responsable del banquillo del Herbalife Gran Canaria.

Eso sí, Porfi Fisac no quiere más amarguras en este tramo final, porque bastantes ha tenido ya en esta presenta campaña: “El grupo tiene la ilusión por luchar en la parte final y demostrar que podemos luchar por todo, que es el objetivo lógico del Gran Canaria, entrar en el Playoff. Es un objetivo que debemos tener. Pero en el año hemos sufrido muchísimo, individual y colectivamente. No quiero acabar el año sufriendo, sino disfrutando. No quiero recordar más el sufrimiento”.

El entrenador del Granca advirtió de la peligrosidad del rival de mañana en Galicia. “Obradoiro está haciendo buen baloncesto, con buen nivel. Tiene las ideas muy claras con un entrenador que juega un baloncesto espectacular. Tiene dos grandes ritmos. Pueden correr y juegan muy bien estático. Son equipos bien estructurado, con potencial muy grande de juego táctico”, analizaba.

En entrenador segoviano del Herbalife también apuntaba que, de cara a este duelo, tendrá de nuevo a su disposición a John Shurna, ausente hasta ahora por problemas físicos: “Empezó hoy -por ayer- a entrenar. Veremos cómo evoluciona. En principio todos están en condiciones tras el buen trabajo médico que se ha hecho con John, que podría estar en este siguiente partido”.

También se refirió el técnico a las razones del cambio sustancial que ha dado el equipo en este tramo final de la competición. “La gente joven nos ha dado empuje, esfuerzo. No hemos cortado a ningún jugador; han sido decisiones de ellos. Ha llegado algún jugador determinante. La experiencia en la parte final de Stevic y Beirán hizo que el vestuario esté unido y esté de otra manera. Y esas cosas fueron las que cambiaron la dinámica del club”, afirmaba.

La Eurocup cambia de formato





La Eurocup de baloncesto cambiará de formato a partir de la próxima temporada. El torneo tendrá veinte equipos participantes, de los que un máximo de 16 tendrá licencia fija por tres años y un mínimo de cuatro accederán por los méritos deportivos en sus ligas o por invitación. El cambio de formato fue acordado por 13 de los clubes que han participado esta campaña en el segundo torneo continental, donde el Herbalife Gran Canaria llegaba hasta las semifinales, reunidos de forma telemática, y ha recibido el visto bueno de la junta ejecutiva de accionistas del organizador privado. La competición tendrá una liga regular de dos grupos de diez equipos y después se disputará un torneo a un solo partido con dos billetes para jugar la máxima competición continental, la Euroliga, la siguiente temporada. | LP/DLP