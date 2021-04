Un premio a la cantera

La apuesta que el Herbalife hizo con Aleksander Balcerowski ha recibido su primer gran reconocimiento en forma de distinción. Es el fin a un trabajo de años.

El Herbalife Gran Canaria se la jugó en 2015. En plena reconstrucción de su cantera, que había perdido peso en el seno del club, se lanzó a por un chaval espigado, de buenas maneras, pero con mucho que moldear. Había alcanzado los dos metros con solo 13 años, pero no dejaba de ser un proyecto a realizar. Aquel verano, Aleksander Balcerowski dejó atrás Swidnica, su ciudad natal, cerca de la frontera con la República Checa para volar hasta Gran Canaria y empezar junto al equipo claretiano un sueño: intentar ser profesional.

Aquel sueño ya es más que una realidad para el pívot polaco, flamante mejor jugador joven de la Eurocup. Un premio que dignifica todo un trabajo de cantera en la Vega de San José en torno al niño que se hizo hombre vestido de amarillo. Balcerowski firmó en los 15 partidos de esta temporada por Europa 6.5 puntos, 3.7 rebotes y 0.7 tapones. Unos números que confirman la progresión en esta temporada de un jugador producto de la paciencia y el sacrificio de la base amarilla.

“Estoy ilusionado y feliz por recibir ese premio. No me lo esperaba. Es un impulso para seguir trabajando y mejorando día a día. El entrenador y el equipo son parte de ese premio”, explicó Balcerowski en declaraciones ofrecidas por el club claretiano, como parte de la previa del partido que juega el equipo frente al Burgos el domingo (12.00 horas). Un jugador que sucede en este palmarés a hombres como Víctor Claver, Donatas Motiejunas, Jonas Valanciunas o Kristaps Porzingis. ¿Qué tienen todos en común? Sus nombres han aparecido –o siguen– en la mejor liga del mundo: la NBA.

Postulado para el draft

Varios medios polacos aseguran que Olek Balcerowski se presentará como voluntario al draft de la NBA de este año. Algo que ya hizo en 2019, aunque se retiró antes de que su decisión fuera irrevocable. Lo mismo podría hacer esta temporada. Con 20 años, el pívot polaco tiene contrato con el Granca hasta la próxima temporada (2021-2022).

“Tiene aptitudes para jugar allí, esto no se puede negar. Tiene un gran giro y se mueve muy bien. Además, puede lanzar por tres”, aseguró Marcin Gortat, uno de los jugadores polacos más influyentes de la historia tras 12 temporadas en la NBA, en Polskie Radio 24. “La pregunta es si hay un equipo que necesita un jugador así ahora. Puede mostrar su gran lado, encantar a los entrenadores y scouts, pero si no está dispuesto, no será seleccionado. Es triste porque Olek no tiene ninguna influencia en el”, continuó Gortat, que cree que el cambio de agente de Balcerowski durante este año tampoco juega a su favor. “No se puede negar que Olek no está en una situación fácil porque ha cambiado recientemente de agente, lo que ha provocado un poco de confusión”, apuntó.

Balcerowski se ha hecho un hueco más que notable en la rotación de Porfi Fisac en su primer año como jugador de la primera plantilla del Granca de pleno derecho. Lo mismo que Khalifa Diop, otro de los valores de la cantera del Granca. Este fin de semana, el equipo filial comienza su camino para intentar ascender a LEB Oro, con una gran generación de jugadores. Y por el camino, la sombra de los recortes en la cantera para calibrar los desfases de un año que ha salido caro.