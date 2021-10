«Aprendí cosas en la Isla que me hacen ser mejor persona»

Muy bien, con la familia en una ciudad que considero mi segunda casa. Contento de reunirme con gente a la que le tengo mucho cariño, mucho respeto y ver de nuevo a esta afición. Me siento muy bien, muy feliz y muy contento por competir para este club.

Me imagino que las cosas habrán cambiado en Sevilla desde que usted lo dejó en 2014...

Sí, desde luego. Tuvo sus altibajos, tan bajos que casi desapareció. Gracias a Dios sigue en pie y está en buenas manos ahora mismo. Estoy muy feliz de que sobreviviera y siga en pie, compitiendo en ACB.

Sevilla le traerá buenos recuerdos, fue el lugar que le lanzó al mundo profesional.

Absolutamente. Este club y esta ciudad me dio la oportunidad de estar donde estoy hoy, de ser jugador profesional. Los fundamentos en aquellos años de cadete, júnior y primeros en ACB, el tiempo que invirtieron en mí... Todo eso hace que la sensación de jugar aquí tenga una doble felicidad y gratitud.

¿Era el sitio ideal para volver a encontrarse a sí mismo?

Sí. Me he reunido con Joan Plaza, el entrenador que me dio la oportunidad de debutar en ACB, que me llevó a una Final Four de Eurocup con 17 años. Deportivamente es un sitio ideal. Y aparte por todos esos aspectos más allá de la cancha. Me he reunido con un cuerpo médico que me conoce muy bien, que me tratan de lujo. No me puedo quejar.

¿Qué importancia tiene Joan Plaza para que usted esté ahí?

Muchísima. Es un profesional de altísimo nivel. Sabe mucho y transmite mucha confianza y energía. Siento como mejoro cada semana, cada partido siendo su jugador, escuchándole, haciéndole caso en sus consejos.

¿Cómo fue eso este verano? ¿Habló con él y con Berdi Pérez?

Sí, claro. Me llamaron, cada uno por su lado, después de que mi agente mi dijera que existía esta opción. Me transmitieron la posibilidad de jugar aquí y yo les dije que estaría encantado de volver.

Le ficha Berdi Pérez para el Granca y repite en Sevilla...

Sí, la casualidad. Espero que esta vez las cosas salgan de mejor manera.

Habla de que salga de mejor manera. ¿Le queda el sabor agridulce de cómo se gestó su salida del Granca el año pasado?

Sí, obviamente. Ningún jugador quiere pasar por eso, fichar por un club y salir en mitad de pretemporada. Mi caso fue ese y la verdad es que estoy agradecido porque aprendí mucho como persona. Para mi situación, estoy en el mejor sitio posible.

¿Qué le faltó el año pasado para estar en plenitud?

No tengo una respuesta exacta. Es algo que puede pasar en la vida deportiva de un profesional. Tienes altibajos y no superé el bajón, que se alargó un poco. A eso se le unieron otras cosas, se acumularon... No salió nada bien y dio resultado a mi salida.

¿Qué fue lo que más le dolió de su salida? ¿Cómo fue la historia?

Lo que más me dolió de salir del Granca fue no cumplir mis expectativas a la hora de ficharme el club. Fui con mucha ilusión, con muchas ganas. Puse todo mi corazón para demostrar mis ganas y no salir así. Pasó justo lo contrario, pero la vida sigue, no pasa nada.

¿Encontró explicaciones en el cuerpo técnico?

Obviamente, de todo se aprende. Y aprendí de esa situación, ya está.

¿Fue tan difícil la temporada como pareció desde fuera?

Empezamos mal, pero ¿cómo acabó? Semifinales de Eurocup y Playoff. Lo importante es como acaba la cosa, no como empieza. Creo que el equipo acabó jugando mucho mejor, comparando con el arranque. Y eso debe contar más que lo otro.

¿Qué aprendió en la Isla y qué se llevó de aquí?

¡Las papas arrugadas! [Se ríe] Ahora de verdad, muchos buenos recuerdos y cosas que me hacen ser mejor jugador y mejor persona. Mejoré un montón aunque por números no se viera. Sé ahora cómo afrontar diferentes situaciones que no había vivido en la cancha y fuera. Y también con el cariño de la afición, de esa gente que me cruzaba por la calle y me paraba para saludarme. Ese respeto me lo llevo.

Ganaron en la primera jornada y acumulan cuatro sin ganar. ¿Hay preocupación?

No tanto por los resultados, pero más por no poder competir como nos gustaría. Debemos estar preocupados por ese punto. No hemos sabido competir como nos gustaría, excepto contra el Barça donde competimos un poco más, con algún bache de desconexión, pero menos. Hemos perdido por muchos puntos porque nos desconectamos en varios momentos del partido. Pero llevamos cinco jornadas y esto es muy largo.

Empezando por el domingo, imagino. ¿Qué partido cree que se dará?

Uno de alta intensidad y velocidad. Espero un Granca competitivo, duro. Debemos estar muy concentrados porque si no, mal asunto. Si nos desconectamos y nos meten diez puntos arriba, ya se pone todo en contra.