Pasar del “agotamiento” al “sufrimiento”. Esa es la receta que busca Porfi Fisac, técnico del CB Gran Canaria, para que su equipo dé el salto a la consistencia en su juego. La primera parada para seguir hacia esa transición está en Siete Palmas con la visita del Coosur Real Betis (domingo, 12.00 horas, Movistar Deportes). “Defensivamente nos falta ese momento de sufrir. Debemos de ser conscientes de que en esta liga cualquier partido solo se gana si llegas al estado del sufrimiento, no te vale con el estado del agotamiento. Es algo que nos está costando trabajar. Es un buen grupo, tienen buen rollo, pero no estamos llegando a ese estado final siguiente al esfuerzo y no vale parar”, apuntó el entrenador.

Y además de ese extra en defensa, Fisac también miró al otro lado de la pista: acierto y más movimiento del balón. “Ofensivamente no estamos siendo regulares con nuestro tiro. Tenemos días de acierto y de desacierto. Nos cuesta llegar a compartir el balón y tener un número de asistencias lógico y normales en esta liga”, sentenció.

Para la visita del Coosur Real Betis, Fisac vive pendiente del estado físico de Dylan Ennis y Chris Kramer, que “no han podido entrenar con regularidad” después de la derrota de su equipo en Andorra (87-71). “Cuando te vienen las derrotas te vienen los perjuicios. Hemos tenido algunos percances en el puesto de escolta. Esperemos que puedan ir haciendo algo para que estén. Creo y espero que sí estarán. Todo junto a un esguince de tobillo de Khalifa [Diop] que está superando bastante bien”, desveló el técnico.

Y del Betis, a pesar de sumar cuatro derrotas consecutivas, no se fía un pelo. “Estamos en una liga donde hay una igualdad muy importante. No hay un partido que la gente piense que puede ganar de antemano porque está realmente fastidiado ganar. El Betis ha hecho muy bien las cosas y es verdad que te marcan cómo se han dado tus calendarios a estas alturas. Es un equipo que tiene potencial y unas ideas de juego claras y definidas”, apostilló. “Está bien hecho y bien formado”, puntualizó para cerrar.

Por todo ello, Fisac le restó importancia al 1-4 que suman en la clasificación. “Van cinco jornadas. Hay que ir con prudencia. Tienen un buen ritmo de juego, buenos hombres, juegan muy bien en el bloqueo directo, al poste bajo, con gente importante y opciones de tiradores de calidad. Es la liga: un equipo talentoso y con armas para ganar el partido. Si no mejoramos, nos costará y tendremos opciones de perder si no estamos al 100%”, agregó.

Hombres como Beqa Burjanadze, exjugador del Granca, que la temporada pasada salió del equipo mediada la campaña. “Me parece un gran profesional. Siempre me ha gustado. No tuvimos una buena experiencia, pero me parece un jugador '10' y una persona excelente, un gran profesional. Lo pasó mal aquí por diversos motivos, empezando porque su entrenador no confiaba mucho en él, pero es un excelente profesional, ejemplar y no descarto que algún día lo pueda volver a fichar. Lo pasó mal aquí por motivos personales más que profesionales, pero es un buen jugador”, sentenció.

La batalla para la cuarta victoria del curso está, bajo el criterio de Fisac, en “el ritmo” y “el acierto”. “Es así. Cuando los porcentajes están a buen nivel es algo que te da partidos. Pero cambiar el grado de esfuerzo es fundamental. ¿De qué vale remontar si después no te llega para sufrir por ganar? Eso es lo que buscamos en los jugadores, más ahora cuando empezamos dos o tres partidos por semana con la Eurocup. Eso nos puede pasar factura”, aseveró.

Fisac también puso énfasis en los exteriores del Coosur Real Betis, Tienen una buena rotación interior, pero creo que exteriores como Evans, Carrington o Bertans le dan versatilidad, puntos y rebotes. Es una liga para venir al Gran Canaria Arena más que nunca. Creo que estamos en una liga con partidos atractivos cada día”, sentenció.

Y sobre su plantilla, tras cinco partidos, no pone ni un pero. “La plantilla es la mejor que puedo tener, sinceramente. Una vez tienes una plantilla, a muerte con ella. Es la mejor que puedo tener. Creo e iré hasta el final con ellos”, acabó.