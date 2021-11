Scariolo repite convocatoria y prescinde de Miquel Salvó

Sergio Scariolo no ha querido cambiar lo que le funcionó en el primer partido de la fase de clasificación para la Copa Mundial 2023 ante Macedonia del Norte, choque en el que no participó el alero del CB Gran Canaria, Miquel Salvó, tras no ser convocado, al igual que ocurrirá esta tarde frente a Georgía (18.30 horas, Teledeporte) después de que el seleccionador nacional dejara fuera de la lista de doce jugadores una vez más al alero claretiano.

Así pues, España sí contará con la presencia del pívot grancanario del Lenovo Tenerife, Fran Guerra, que junto a Yankuba Sima, el más destacado del estreno de la fase de clasificación, intentarán frenar al poderío de la selección georgiana en su juego interior. La pintura de la selección del Este europeo contará con la presencia de Toko Shengelia, totalmente comprometido con su equipo nacional a pesar de tener que jugar la Euroliga; con el pívot del Lenovo Tenerife, Gio Shermadini; y del ex claretiano Beqa Burjanadz. Además, en las filas georgianas destaca la inclusión del escolta nacionalizado del UCAM Murcia, Thad McFadden, autor de 27 puntos y 9 asistencias en el triunfo del pasado viernes ante la Ucrania del pívot del Granca, ArtemPustovy, que esta tarde afrontará su compromiso con Macedonia. Albicy vuelve a Gran Canaria

Andrew Albicy no viajó con la selección francesa hasta Hungría para disputar hoy el segundo encuentro de la fase de clasificación de la Copa Mundial 2023 en Kaposvar (17.00 horas) y decidió regresar a Gran Canaria para ponerse en manos de los servicios médicos del club insular para recuperarse de los problemas que sufre en los isquiotibiales. El base del Granca, que permanecía de baja desde el pasado 13 de noviembre, cuando disputó tan solo dos minutos ante el Baskonia, volvió a saltar a la pista de juego el pasado viernes con Francia ante Montenegro. El parisino, aunque salió en el quinteto titular se resintió de sus molestias al minuto y 40 segundos tras lanzar un contraataque y después de tratarse con los médicos de la selección, no volvió a disputar ningún segundo más de juego. | D. Rodríguez