Mila Collar, opuesta del Hidramar Gran Canaria: «Estamos preparadas para una guerra en el infierno»

Mila Collar analiza el duelo que espera al Hidramar Gran Canaria esta tarde en Menorca (17.00 horas). Un triunfo de las grancanarias, que ganan 2-0 la final de la Liga Iberdrola, les permitiría revalidar el título, que sería el tercero de la historia del club.

En su caso particular, después de incorporarse a mitad de temporada al Olímpico con algunas molestias físicas, ¿cómo llega a esta recta final del curso?

En general, llegamos todas con algo de cansancio mental, muy superior al físico. En mi caso, considero que llego muy bien, a tope, aunque siempre se puede aspirar a más. Estoy muy concienciada para ayudar a mis compañeras a conquistar este título de Liga.

¿En qué ha hecho especial hincapié Fran Carballo y el resto del cuerpo técnico durante toda la semana?

Nos hemos centrado muchísimo en la defensa y en la salida de ataque después de recibir. Estamos trabajando muy bien; ya no buscamos tanta intensidad, sino que nos centramos en la calidad de los entrenamientos para mejorar a base de repeticiones.

En un equipo como el Hidramar, en el que hay tantas jugadoras de calidad para terminar la jugada, ¿cómo se trabaja esa conexión con Ale del Burgo, la colocadora, para conocer a quien de ustedes le va a llegar el balón y no se estorben a la hora de rematar?

Para Ale supone un plus contar con tantas jugadoras a las que poder pasarle la pelota para que la rompan. Pero por otro lado, en ocasiones al final puede que lleguemos a agobiarla un poco. Saray -Manzano- quiere el balón, al igual que Suli -Matienzo-, Laura Suárez y yo; y ella no puede dárselo a todas. Ella intenta dosificar, más o menos, el reparto de sus pases. En el fondo, está contenta con tener a tanta estrellita a su alrededor. Esa química con Ale resulta complicada de explicar; todas le pedimos el balón pero no a todas les llega, pero cuando te llega en tu interior sabías que te iba a llegar. Es algo que se trabaja en los entrenamientos con repeticiones una y otra vez, pero no hay una explicación sencilla de cómo se consigue esa química.

¿Les preocupa empezar de nuevo perdiendo el primer set en este tercer partido?

Nuestra forma de juego hace que el primer set casi siempre lo empezamos como si fuera una especie de calentamiento, en cierta manera lo utilizamos para observar qué es lo que va a hacer el rival. Si en vez de esperar, nosotras logramos en ese primer set imponer nuestro juego y marcar el ritmo del partido, no nos pasaría. Tenemos que intentar empezar atacando desde el principio para no tener que remotar.

¿Les libera de mucha presión el ir a Menorca con un 2-0 a favor en su casillero?

Personalmente, no. Creo que todas afrontamos este tercer partido como si fuese una final, como si se tratase del quinto y definitivo. En nuestra mente no puede existir un cuarto partido, tenemos que ganarlo sí o sí. En nuestra mente vamos 2-2 en la serie y este es el quinto.

Se han enfrentado esta temporada al Avarca en cinco ocasiones y han ganado en todas ellas. ¿Qué pesará más en este caso, el pensar en el pleno o que después de tanta derrota la victoria de la menorquinas está más cerca?

No puedes relajarte nada ante un equipo como el Avarca, pero cada vez que les remontamos conseguimos destruirlas inconscientemente en lo mental, porque esa circunstancia les come poco a poco la moral.

