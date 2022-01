Miquel Salvó: «Vamos a sacar la cabeza y volveremos a ser los de antes»

Frente al Promitheas Patras, miércoles (20.00 horas, DZAN), primer partido del carrusel que le espera al Gran Canaria en estos siete días. El Granca, líder, y los griegos, colistas del Grupo B de la Eurocup. ¿Un buen test para ver el momento del equipo de cara a todos los cuatro duelos seguidos que debe afrontar?

Sí, es un buen test para empezar. Mirando la clasificación, sí vemos que hay una gran diferencia entre los dos equipos, pero es totalmente irreal. Ellos han hecho muchos cambios en la plantilla, tienen nuevo entrenador y nuevos jugadores. Será un partido completamente diferente al que jugamos allí (ganó el conjunto claretiano por 81-85).

¿Cómo llega al equipo a este partido continental?

Llegamos bien. Hemos podido recuperar a jugadores por el descanso en la ACB por culpa del covid. Hemos podido entrenar e incorporar a algún jugador de los que tenían problemas físicos. Teníamos ganas ya de estar la mayoría de la plantilla, como estaremos ante el Patras. A medida que se sumen jugadores nuestro juego irá mejorando y seremos más regulares, seguro.

Los malos resultados en la Liga Endesa (seis derrotas consecutivas), los casos de covid, las lesiones... ¿Todo esto afecta a nivel mental?

Es más un tema que se monta en el exterior, sobre todo en medios de comunicación, que a nivel del equipo. Si que han sido semanas duras y que hemos tenido bajas, pero hemos estado bien. Sabíamos lo que debíamos hacer, hemos estado concentrados y sólidos en lo que teníamos hacer. Hemos perdido más de un partido que nos hubiera gustado ganar, pero éramos conscientes de cuál era nuestra situación. Pero poco a poco, con todos los jugadores, vamos a sacar la cabeza y volveremos a ser lo que éramos antes .

La mala dinámica en la Liga Endesa ha complicado mucho el primer objetivo de la temporada, meterse en la Copa del Rey de Granada.

Somos conscientes de que es muy difícil, aunque matemáticamente hay posibilidades. Hasta que exista un mínima opción de jugarla, vamos a ir a por ella. Vamos a jugar los dos partidos que nos quedan para poder entrar en la Copa como dos finales.

¿Dónde ha estado la clave, en su opinión, para ese bajón que ha experimentado el equipo en la Liga Endesa después de su gran comienzo?

Es tan sencillo como que cuando pierdes a dos de tus mejores jugadores pasan estas cosas, y no es que esté descubriendo nada. Somos todos conscientes de que Andrew -Albicy- y Artem -Pustovyi- son dos pilares muy muy importantes para este equipo, y al perderlos estas cosas ocurren. Si le sumas que Stevic y Brussino tuvieron el covid y salieron muy perjudicados, ahora la baja de Shurna, el covid de Khalifa Diop, se nos ha ido acumulando todo. Además, todo ha venido escalonado. Sin que se me interprete mal, si tienen el covid todos los jugadores y lo pasan de una vez todos, es mejor que ir pasándolo uno a uno. Esto último te permite ir jugando porque el protocolo es así pero vas perdiendo efectivos, y también tienes que añadir las lesiones. Hemos pasado unos meses complicados; en este tiempo no hemos puesto ninguna excusa por la situación, ni Porfi -Fisac- tampoco. Nosotros éramos conscientes de que así era la situación y la asumimos. Claro que hemos perdido más partidos de los que nos hubiese gustado, pero ahora somos optimistas con el futuro. Vamos recuperando efectivos. Espero que la salud nos respete, que no haya más brotes y podamos seguir mirando hacia delante.

Si como usted dice no vuelven a darse esos problemas de salud, ¿cree que el Granca será capaz de repetir la buena imagen del principio de curso?

Rotundamente sí. Somos buenos jugadores, tenemos experiencia en la Liga Endesa y hemos demostrado al nivel al que podemos jugar. Llegó un punto en que estábamos jugando muy bien, sólidos, trabajando muy bien en defensa, haciendo un juego muy alegre; era bonito vernos jugar. Si lo hemos hecho una vez, por qué no volver a hacerlo. Con todos los jugadores ya en la plantilla, y si recuperamos a Shurna, ese juego se volverá a ver, porque el baloncesto que propone Porfi Fisac es así: muy sacrificado en defensa y alegre en ataque.

Y usted a nivel personal, ¿contento con el rol que está teniendo en este Granca en su primera temporada, aunque el técnico desde la exigencia siempre le pide más?

Sí, estoy contento. Sabía a lo que venía aquí y cuál iba a ser mi rol. Si he tenido que tener un poco más el protagonismo en la última semana por las bajas, pues he intentado adoptar ese rol; si he tenido que cambiar de posición, lo he hecho... La polivalencia es uno de mis puntos fuertes y siempre estoy a disposición del técnico y de lo que él diga. Y en cuanto a lo de Porfi, no le gusta que nadie esté cómodo, pero ni jugadores ni los miembros del cuerpo técnico ni nadie. Quiere que todo el mundo esté trabajando y que cada día venga a la cancha a mejorar.

Habla de su mayor protagonismo en estos últimos partidos del Gran Canaria, en los que ha sido una pieza clave. ¿Cómo se encuentra desempeñando un papel más protagonista?

Estoy cómodo, me siento bien. Tener una plantilla con jugadores que pueden actuar en dos posiciones es lo bueno. Esta es una de las cosas positivas del equipo.

Llega al Granca y citación del seleccionador Scariolo en la primera Ventana FIBA.

Que te llame la selección siempre resulta algo gratificante. Se trata de una recompensa al trabajo diario que realizas. Pero no es una cosa solo mía. Este premio es fruto de todos, del cuerpo técnico que confía en mí, de los compañeros que me apoyan día a día, del club, de la afición. Espero que la gente esté feliz porque convoquen a un jugador del club.