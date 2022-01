Villar ampara la renovación de Fisac a pesar del rumbo del Granca

La idea del director deportivo con el encargado de dirigir al Granca va a seguir siendo la de Porfirio Fisac a pesar del rumbo que atraviesa el conjunto insular, con siete derrotas consecutivas en la Liga Endesa y sin clasificarse para la Copa del Rey por segundo año consecutivo con el técnico segoviano al frente del banquillo claretiano desde que llegara a la Isla la pasada campaña.

En una entrevista realizada ayer en micrófonos de Cope Canarias, Willy Villar, reafirmó su idea de renovar a Fisac. «Lo diré tantas veces como me pregunten, por los resultados que hemos tenido este año y por tantísimas cosas, creo que sería buena idea que Porfi se quedara en el club para dar continuidad al plan y que creo que es sinónimo de éxito. No me cansaré de decir que su continuidad sería bueno para todos», trasladó el director deportivo.

Aun así, quiso matizar que «la última palabra» sobre la ampliación del contrato laboral de cara a las próximas temporadas la tiene el presidente del club, Enrique Moreno.

Fisac se excusa por el viaje

Porfirio Fisac ya dejó caer en la rueda de prensa posterior al triunfo del miércoles ante el Promitheas y ayer, con la derrota ante el Valencia, ya lo dijo sin tapujos. «Debíamos haber jugado este partido el sábado pasado y nos han obligado a hacer un desplazamiento complicado para nosotros», resaltó el segoviano como uno de los motivos por los que entiende que el Granca perdió.

En cuanto a lo que se refiere a la lectura del partido en sí, Fisac hizo un análisis en el que solo se salvó el primer cuarto: «Ha sido un partido en el que desde el principio hemos jugado con solvencia durante un cuarto y a partir de ahí ellos han marcado un ritmo que les interesaba con una buena movilidad de balón. Delante hemos tenido un juego muy espeso durante todo el partido. Y defensivamente no hemos sabido sujetar las situaciones que ellos iban planteando. Desde el principio estuvieron mejor desde el nivel físico como técnico», sentenció.