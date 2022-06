Jaka Lakovic llega para cambiar la filosofía del último Granca: "Vamos a jugar en equipo"

Comienza la era de la "transparencia" en el banquillo del Gran Canaria con Jaka Lakovic al frente. El esloveno, en su presentación como técnico claretiano deja claro que hay que cambiar ciertos conceptos dentro de la dinámica del club en el anterior periodo. Si el último equipo se caracterizó por el brillo de los nombres propios, ahora se abre camino a la coralidad. "Vamos a jugar en equipo", resaltó el coach. Una referencia que hila con la situación de Dylan Ennis, jugador al que el club ha puesto en el disparadero de salida. "Todavía no es algo oficial", incidió con prudencia, aunque dejó una pista sobre el caso: "No vamos a jugar por individualidades", remarcó.

La ambición de Lakovic es clara. El mismo hambre con el que desarrolló su trayectoria como jugador al más alto nivel (Panathinaikos y Barça como máximos exponentes), la quiere trasladar ahora en su corta etapa como entrenador (tres años en el ratiopharm Ulm). Reconoce "dar un paso adelante" en su carrera al llegar a la entidad claretiana, club al que le coloca en un estatus relevante dentro de España y Europa. "Llego a un club que compite al máximo nivel en la ACB, vamos a hacer todo lo posible para que el equipo sea exitoso porque competimos para ganar", apostilló el esloveno.

Para ello reconoció estar "en proceso de construcción" de la plantilla junto al director deportivo Willy Villar. Aunque evitó dar nombres porque "hay muchas opciones" y "hay que ir dibujando el mapa, primero con los cupos", si que reseñó cuáles quiere que sean sus principios. "Defensa agresiva, que tengamos buen rebote, con transiciones rápidas y que en el 5x5 juguemos en equipo, que haya movimiento de balón, no ir al go-to-guy (buscar al jugador, en referencia a las individualidades)", añadió.

Precisamente Villar, anteriormente a su comparecencia, le presentó en líneas generales para destacar que si ya le admiraba desde su época como jugador, cuando dio el paso a los banquillos le puso el ojo encima, recordando incluso su primer partido como máximo responsable del Bilbao Basket ante el Monbus Obradoiro y que perdió en el último segundo con un triple de Albert Sàbat (70-69). Además, desveló una conversación entre ambos y en el que el esloveno le confesó: "Willy, he cambiado en este tránsito, si como jugador buscaba la perfección, ahora busco la excelencia", indicó el responsable de los fichajes insulares.

Justo esa transición del parqué a los banquillos la toma Lakovic como uno de sus puntos fuertes como entrenador. "He podido estar en los mejores clubes de Europa y con los mejores entrenadores, desde esa experiencia creo que sé como puedo manejar a los jugadores, cuando apretarles o cuando mimarles", agregó el técnico, que además puso dos ejemplos en los que se ha mirado para forjarse como estratega. "He estado como asistente de Igor Kokoskov, que tiene un estilo balcánico y con mucha experiencia en la NBA, él me abrió los ojos en muchos aspectos; y por otro lado con Carles Duran, que es de la escuela de Aíto García Reneses, de ellos he cogido lo mejor y he descartado lo que no me gustaba", incidió.

Al respecto de los fichajes que pueda ir haciendo de la mano de Villar, el esloveno también añadió su idea. "Vamos a cubrir los cupos para definir el esquema de juego, pero después la idea es que tenemos que hacer equipo, rodearnos de buenas personas y que haya buena química en el vestuario, no vamos a fijarnos solo en la calidad individual de un jugador", expresó sobre los nombres que pueden ir manejando en la cartera de contrataciones en los próximos meses. "Hay que hacer un buen trabajo en verano para poder dormir tranquilo en invierno", dijo con cierto humor.

Opción Jaime Fernández

Cuestionado sobre el tipo de base con el que le gustaría contar al lado de Andrew Albicy, ya renovado hasta el 2025, y si era Jaime Fernández una de las opciones sobre las que puede matar dos pájaros de un tiro en el tema de los cupos, el esloveno expresó: "Es un buen jugador al que conozco bien. Tengo una buena opinión sobre él y es una de las opciones que nos resolvería muchas cosas. Aun así no sé si es posible, vamos a ver". Además de dar un perfil de lo que le gustaría tener junto al francés. "Quizás un base distinto, más alto, pero dependen muchos factores, si tenemos la posibilidad de tener a un americano variará todo lo demás. Es el trabajo del club y lo que podamos traer. Una cosa es mi idea y otra lo que se pueda tener", subrayó Jaka.

En esta misma línea no pudo aclarar a esta hora la situación en la que se podría ver con Jovan Kljajic o Javi López en el papel de tercer base del equipo. "En eso estamos, es el momento de ir tomando decisiones", agregó, sin llegar a valorar la opción de Jean Montero, jugador en propiedad del Granca y que esta misma madrugada está a la espera de lo que pueda ocurrir en el Draft de la NBA para decidir su futuro.

En cuanto al trato mediático, Lakovic apostó por una cordialidad entre partes para construir desde la positividad. "Mi etapa va a ser la más sincera para que la afición tenga la información sobre el equipo, hay que acercar la actualidad", exclamó el técnico en cuanto a la conexión que pretende emprender entre grada y equipo a través de los focos mediáticos. Se acabaron las mentiras y medias verdades que se pronunciaron desde las comparecencias de prensa en las dos últimas temporadas. El exentrenador del ratiopharm llega para abrir las puertas del equipo y trabajar en comunión por el bien del club.