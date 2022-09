La nueva campaña de abonados del Granca nace con un 80% de renovaciones

Desde las 10.00 horas la antesala de la Sala Club del Gran Canaria Arena recibió un constante goteo de aficionados que se acercaron para sacar su abono para la nueva temporada, uniéndose al 80% de los fieles que renovaron sus abonos del curso pasado para seguir formando parte de la Marea Amarilla que acompañará al nuevo Granca de Lakovic.

Sitapha Savané ya ejerce de presidente y sobre todo lo hace predicando con el ejemplo, siendo el primero en estar presente en esta inaugurada campaña de abonados, intercambiando impresiones y sacándose fotos con los aficionados que han decidido apostar por el nuevo proyecto amarillo y de paso estar cerca de una de la leyendas de la entidad claretiana.

Taph quiso dejar claro que "es un objetivo fundamental tanto del club como mío, el recuperar la ilusión de nuestra afición, por lo que no queríamos limitarnos a lanzar esta campaña, sino también estar presentes tanto yo, como distintos jugadores que vendrán tanto hoy como en otros días, para que puedan acercarse, hablar con ellos y sacarse fotos". "Venimos de dos años de Covid que han alejado a mucha gente de los pabellones, han cambiado muchos de nuestros hábitos y como club debemos de hacer un esfuerzo para atraer a la gente", recalcó el nuevo directivo amarillo.

No contento con el 80% de los aficionados que renovaron su abono con respecto a la temporada pasada, Savané explicó que "hemos contactado con aquellos que no renovaron para tenderles la mano para que vuelvas al Granca, porque es primordial recuperar la masa social y hacerla todavía más grande".

Por parte del club "se han mantenido los precios de los abonos del año pasado, porque somos conscientes de la situación económica en la que nos encontramos y sigue siendo uno de los más asequibles de la Liga ACB", declaró el nuevo presidente claretiano, que anunció la presencia de "premios a la fidelidad, con el sorteo a mitad de la temporada de un sorteo entre los más fieles para comer con los jugadores o con el presidente si quieren".

A pesar de que su nombramiento como nuevo presidente no ha sido todavía rubricado en papel, Savané ha querido "adelantar trabajo, porque hay muchas cosas que hacer y no nos esperan, estamos ya en la pretemporada y desde mi presentación ya he estado actuando como presidente, escuchando y preguntando a la gente del club, aprender de todos los estamentos del club, para tener un diagnóstico del Granca que me he encontrado para desarrollar en cada departamento el plan estratégico para llegar a donde queremos".

Taph hizo hincapié en la "importancia de que la gente ceda su abono durante los días que no pueda ir al Arena y por esa razón los premios de fidelidad cuentan los días en que cedes tu abono y va otra persona, porque lo más importante es llenar el pabellón lo máximo posible y recuperar el factor cancha que se ha ido perdiendo". "Queremos recoger todo lo bueno del pasado del Granca y unirlo con una visión hacia el futuro de innovación, de mejorar la experiencia del día de partido y la del aficionado en general", resaltó el exjugador claretiano.

La búsqueda de un nuevo patrocinador principal es otra de las asignaturas pendientes para la nueva directiva, para lo que "será necesario abrir el prisma, examinar lo que se ha hecho y que es lo que ha fallado", afirmó Savané.

Khalifa Diop, la imagen del nuevo sport publicitario de la campaña de abonados, se mostró muy orgulloso de la "confianza que ha depositado el club en mí y seguiré trabajando para demostrar que puedo afrontar este nuevo reto". El canterano mostró su agradecimiento al club, afirmando que "desde que llegué siempre me ha apoyado mucho y desde que me draftearon yo quise apostar por seguir en el club, para seguir mejorando aquí día a día, jugar más tiempo y crecer lo máximo posible", siendo uno de los principales motivos por los que eligió quedarse en la Isla y no cambiar de equipo este verano.

El interior claretiano prometió a la afición que el equipo "va a hacer una temporada increíble, porque ellos se merecen que demos nuestro 200%, porque siempre nos ayudan en cada partido, es increíble jugar en casa con la afición que tenemos".

En lo referente a su primera impresión tras conocer a Jaka Lakovic, Khalifa reconoce que "me gusta como exige, no te permite que te relajes y me gusta mucho que esté siempre encima de mí". Entre las mejoras de cara a la próxima temporada, señala que "estamos trabajando el tiro de media distancia y la defensa del pick and roll, además del rebote".

A pesar del salto en cuanto a su rol en el equipo, el canterano se mostró tranquilo y con los pies en el suelo afirmando que "seguiré a mi ritmo, intentando trabajar el doble de lo que venía haciéndolo para no quedarme en el mismo sitio y seguir subiendo".

Además de estar encantado con las nuevas equipaciones del Granca para la próxima temporada, Khalifa reconocía que la presencia de Taph en la presidencia "me da más confianza y me permitirá estar más suelto en mi juego".

John Shurna fue el tercer protagonista de la mañana en el Granca, en pleno proceso de recuperación de sus molestias, que le han impedido ser de la partida en los dos primeros amistosos en Valencia. El interior claretiano considera que es importante que la figura de Jaka Lakovic como base en su etapa de jugador, hace que "esté acostumbrado a ser un buen director de orquesta y todos sus conocimientos y experiencia nos los transmite a nosotros y es un lujo".

El norteamericano considera que "estamos en un sitio especial, una isla, representamos en nuestro escudo a Gran Canaria y debemos dar nuestro máximo esfuerzo en cada partido por nuestra afición".

Por último Shurna se mostró feliz con el nombramiento de Savané como presidente, "es bueno para el club, porque es una persona respetada por todos y que quiere lo mejor para el Granca".