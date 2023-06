Si existiese algún equipo interesado en hacerse con los servicios de Khalifa Diop deberá pasar por caja. No hay otra opción. Y esa vía tiene un coste después de que al pívot africano le estuvieran empujando desde su entorno para que abandonase la entidad insular. Quien quiera que el canterano amarillo juegue en su equipo la próxima temporada deberá abonar a las arcas claretianas más de 650.000 euros en caso de que sea una institución europea. No hay tutía. Pagar o pagar, porque el Gran Canaria no se sentará con nadie a negociar condiciones.

Además, ante cualquier interés exterior, el jugador además debería dar su consentimiento para enfundarse otra camiseta que no sea la del equipo de sus amores. Khalifa siente el escudo y no va a irse así como así a otro club. Ya lo demostró la pasada temporada, cuando uno de los dos agentes que controla al jugador, Arturo Ortega, apostaba porque el senegalés proyectase su camino hacia la NBA por la vía de la Euroliga y así recalase en el Valencia Basket. Sin embargo, Khalifa se negó a esta opción y permaneció en la Isla. Porque el único sueño que conmueve a Diop actualmente es competir en la NBA. Los Cleveland Cavaliers poseen los derechos deportivos del pívot después de que le eligieran en el Draft del año pasado en la trigesimonovena posición y, por tanto, es la franquicia de Ohio la que tiene controlado el futuro del interior para decidir cuando incorporarlo. De momento Diop va a acudir a la Summer League de Las Vegas que se disputará entre el 7 y el 17 de julio. Ahí, el jugador podrá exponerse de nuevo ante los ojeadores de la competición americana y todavía podría adelantar su aterrizaje a la NBA en caso de que se decanten por su contratación, ya sea los Cavaliers u otra franquicia que se encapriche del pívot y negocie con Cleveland. Por lo pronto los ojeadores de los Cavs han estado presentes en más de diez partidos de Diop esta temporada y tienen un seguimiento exhaustivo del interior, en quien confían para ser una pieza importante en su rotación. Aun así, el juego interior actual de los Cavaliers cuenta con Evan Mobley y Jarret Allen, que promediaron 16,2 puntos y 9 rebotes; y 14,3 y 9,8 rebotes, respectivamente la campaña pasada. Un panorama que presenta dudas sobre su posible incorporación inmediata a Cleveland, pero que en caso de que quieran disponer de Khalifa deberían desembolsar unos 800.000 euros al Gran Canaria. Todo ello, con la presión que ejerce el equipo de representantes del jugador para que todavía pase por un equipo de Euroliga y cobrar los dividendos que supondría un traspaso.