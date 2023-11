El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, comenzaba su alocución ante los medios en la previa del choque de mañana ante el Buducnost (20.00 horas), con "el objetivo de jugar bien y ganar", para lo que espera contar con "el máximo esfuerzo, concentración y atención a los detalles" de sus hombres.

Del rival, el técnico balcánico reconoció que "no ha empezado como querían", pero considera que"tienen un equipo con potencial para hacerlo mucho mejor".

En cuanto a la dolorosa y reciente derrota en el derbi ante el Lenovo Tenerife, recalcó que "hubo cosas que hicimos mal, seguro, pero también hubo muchas cosas que hicimos bien". "El problema fue el segundo cuarto y la prórroga, donde nos ganan", reiteró el esloveno para quien el parcial de 20-4 en el segundo cuarto en cuatro minutos "condicionó el partido totalmente, porque gastamos mucha energía para remontar y ponernos en una posición buena". "En la prórroga, con los problemas de faltas, el Lenovo Tenerife ganó el partido merecidamente", sentenció.

Lakovic reconoció que "los jugadores estuvieron tocados después del partido porque jugaron el derbi con mucha motivación". "Una derrota no nos debe afectar porque hemos ganado nueve de los últimos diez partidos", zanjó el estratega claretiano.

En cuanto a la posible rotación de jugadores de cara al choque de mañana, el esloveno advirtió que "AJ Slaughter y Nico Brussino han tenido mucha carga". "Ayer tuvimos una sesión de recuperación y hoy vamos a controlar las cargas de los que necesitan tener un control" explicó. "Mañana vamos a plantear el partido como un partido importante, pero el plan es que todos los jugadores aporten para que se pueda dar algunos minutos más de rotación a los jugadores que lo necesitan" avanzó el esloveno que espera que "los jugadores estarán bien mañana, pero debemos tener cuidado porque debemos tener al equipo bien para lo que viene, porque no hay parón de selecciones ahora, a finales de noviembre, la Eurocup tampoco para en diciembre, por lo que no habrá ningún respiro y hasta febrero no hay descanso, por lo que el control de cargas y la gestión de los minutos será muy importante".

Del Buducnost destacó que "era el penúltimo equipo en posesiones, jugaban con un ritmo lento, pero ahora tienen un nuevo entrenador que quiere que su equipo juegue mucho más rápido". "Tienen un equipo que puede ser mucho más eficaz jugando rápido, con dos bases como Mckinley Wright que vienen de NBA y Colbey Ross, que ha sido MVP en Italia, tienen tiradores excelentes y cincos móviles y rápidos", analizó el entrenador del Granca.

Por último ofreció su impresión sobre el fichaje de Tom Digbeu, del que afirmó que "es una decisión del club". "Es un jugador con potencial, es cupo y yo mismo estuve trabajando en el Barça de categorías jóvenes cuando él estaba allí, ahora, cedido en Menorca, no tendrá mucho contacto con el primer equipo", explicó. "En un caso extremo de necesidad, parece que habrá alguna oportunidad de que se incorpore, pero esto es una apuesta de futuro más que una apuesta inmediata, aclaró el esloveno.