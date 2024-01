Nico Brussino: "Estoy en el mejor momento de mi carrera profesional"

Fue un partido complicado. Habíamos hecho un buen primer tiempo, pero en el segundo no fuimos muy efectivos en ataque y ellos fueron muy agresivos en su ofensiva. No pudimos contrarrestarlo. En general hicimos un partido malo, pero son pruebas para seguir mejorando y de las que aprender de cara a los próximos encuentros que juguemos.

¿En el seno del vestuario se relativiza la importancia del liderato en la fase de grupos de la Eurocup teniendo en cuenta que el principal objetivo es clasificarse para la siguiente fase?

Cada uno de nosotros, desde que fichó por el club, tenemos claro cuál es el objetivo. Son circunstancias que pasan y momentos de la temporada, pero el objetivo es siempre llegar lo más lejos posible en la Eurocup. Si tenemos la localía a favor, mucho mejor. Estamos haciendo una buena temporada.

¿Qué ha cambiado para pasar de un 10-0 a la situación actual, en la que se ha perdido el liderato en favor del francés JL Bourg-en-Bresse?

Los equipos han modificado sus plantillas. Con el rodaje de la temporada, los rivales han ido mejorando y, además, somos el equipo a ganar para todos. Eso hace que todos los equipos vengan a jugar contra nosotros con una motivación extra. Depende de nosotros, tenemos que seguir mejorando, entrando concentrados a los encuentros, porque sabemos hacer muy bien las cosas y cuando lo conseguimos, solemos llevarnos el juego.

¿Hay ilusión por volver a ganar la Eurocup en el seno del vestuario, o el haberlo hecho el año pasado aplaca un poco ese hambre, incluso por no haber disfrutado del premio gordo que era jugar la Euroliga?

La ambición la tenemos. Ganar un título europeo es algo muy lindo, muchos no lo han conseguido, pero nosotros estamos en un club ambicioso, con mucho talento y más allá de haber perdido estos últimos juegos, la ambición está presente. Son etapas de la temporada en las que uno tiene sus bajones y depende de nosotros.

¿La ausencia de ventanas FIBA para descansar se ha notado en el nivel de fatiga del equipo?

Todo influye un poco. Hoy en día el basket se juega con una intensidad muy alta, los viajes... Pero al final son excusas que no vienen al caso. Tenemos equipo para jugar al más alto nivel y lo estamos haciendo en la mayoría de los partidos. Podemos perder encuentros, pero al final lo importante es ser capaces de competir.

«Jaka Lakovic es un entrenador que te ayuda en tu mejora personal con sus indicaciones»

¿La imagen que tienen ustedes de Jaka Lakovic como entrenador difiere mucho de la de tipo cercano y directo que ofrece públicamente?

A nivel personal es un entrenador que te da muchas indicaciones, muchos consejos para que sigas mejorando en tu juego a nivel individual. Es muy bueno en el scouting de los rivales con sus asistentes, constantemente hace hincapié en los pequeños detalles para que estemos atentos y concentrados. Se trata de un entrenador que constantemente está encima del equipo, quiere lo mejor para nosotros y se nota.

Esta temporada en el cuerpo técnico se encuentra Albert Oliver, que ha compartido incluso vestuario con alguno de ustedes, ¿ayuda tener a alguien que haya pasado por las mismas situaciones en el equipo?

Desde su rol de asistente cada detalle que él ve nos lo indica para que, tanto en defensa como en la ofensiva, mejoremos. Tiene una inteligencia que nos viene bien para ayudarnos a saber cómo encontrar al compañero o cómo defender de una manera u otra. Yo le uso para preguntarle por situaciones, es muy bueno para el club que él esté presente.

¿Cómo se ha recibido a Amar Gegic? ¿Qué cree que aportará al grupo en esta recta final de la presente temporada?

Es un chico muy predispuesto a todo lo que tiene que hacer en los entrenos, aprovecha los minutos que tiene y tiene mucho talento, con muy buen físico. Es su primera experiencia en España y por eso hay que darle algo de tiempo para que se acostumbre. Es joven y con mucho futuro por delante.

¿Hay ganas de revancha ante el UCAM Murcia el sábado?

Sí. Es un equipo que en su cancha se nos hace difícil de ganar, pero que aquí últimamente le hemos ganado. Tiene mucho talento, con una gran dinámica defensiva y va a ser un partido muy entretenido de ver y de jugar.

¿Qué les faltó allí para poder competir por la victoria?

Fue en los minutos finales. Durante todo el juego estuvimos por detrás a seis u ocho puntos de distancia, hasta que se nos fueron. El sábado el triunfo dependerá de nosotros; si estamos intensos, enfocados y concentrados, cualquier rival puede tener sus cosas, pero nosotros sabemos hacernos muy fuertes en las nuestras, y eso es fundamental a la hora de estar concentrados para aprovechar nuestro talento ofensivo y defensivo en cada partido.

¿Se encuentra actualmente en el mejor momento de su carrera profesional?

Sí. Creo que hace mucho la experiencia de estos cinco años en la ACB. Hace que uno se acostumbre, que adquiera más confianza, que busque a los rivales para jugar libremente. También influye la confianza que me da el equipo y mi entrenador, la gente de afuera nos apoya mucho y eso influye a nivel individual. Estoy tratando siempre de dar lo mejor de mí para que el equipo gane.

¿Es un reto para usted poder ser el MVP de la temporada?

No lo pienso. No me centro nunca en el aspecto individual, sino en conseguir que el equipo quede lo mejor posible en la ACB, en la Copa y en la Eurocup. Si yo tengo que hacer puntos, bienvenido sea, pero no es a lo que apunto. Si el equipo va bien, los premios individuales vendrán por sí solos.

¿Qué pasa por su mente en esos momentos en los que parece que entra en trance y que puede ser capaz de meter canasta desde cualquier distancia que se proponga?

Se trata de una cuestión de confianza. Nunca me han dicho nada si la tiraba de tan lejos o no. Eso es algo bueno para sentirse uno cómodo, con confianza para esos tiros que para algunos entrenadores son malos; para otros no, pues Jaka -Lakovic- no me dice mucho en esos casos (risas) y lo aprovecho. También depende de mí si la meto o no, porque si pierdo cinco veces seguidas y no toco aro, ahí sí que me dirán cosas, seguro.

«La Isla te da todo lo que necesitas, en el día a día de tu vida familiar y en la ambición del club en lo deportivo»



¿A estas alturas de su carrera prima más el sentirse feliz en un determinado club o antepone la ambición para apostar por un destino? ¿Se ve de amarillo muchos años?

A nivel personal estoy en un sitio en el que el club compite, tiene ambición. Solemos competir en Europa, en la ACB y suele estar en el Playoff. La ambición está, después está la visión de cada uno si se marca unos objetivos más altos o no. En esta Isla se puede estar bien con la familia en el día a día y deportivamente te da un poco de todo. En mi caso, las muestras de cariño de la gente son constantes; así me lo manifiestan pidiéndome fotos, autógrafos... Me hace sentirme muy bien su cariño, me da confianza. Ojalá pueda estar muchos más años aquí, tengo una temporada más de contrato, pero es pronto para decirlo. Me siento como en casa, pero también tengo una edad para seguir creciendo.

¿Qué le pareció el sorteo de la próxima Copa del Rey? ¿Cómo ve el camino, que empieza con el Valencia Basket?

Fue como se esperaba. Cualquier rival hubiera sido complicado, pero dependemos de nosotros mismos, de que compitamos al más alto nivel. El del Valencia será un partido que se puede llevar cualquiera de los dos, el que mejor esté ese día. Debemos de estar convencidos de que podemos y acabamos de demostrarlo hace poco en su cancha. No creo que hubiera alivio por evitar al Tenerife, aunque últimamente nos tienen calados.