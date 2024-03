Mira los triples en los últimos segundos de Steinbergs, el canterano que se va a reencontrar con el Granca

Las dos últimas victorias del BAXI Manresa han llegado gracias a la frialdad de Marcis Steinbergs en los últimos segundos frente al Covirán Granada y ante el Joventut Badalona la semana pasada. El ex canterano del Gran Canaria, ahora en las filas catalanas, vuelve a verse las caras con el equipo que le formó en la Vega de San José y ahora con el estatus de ser el jugador clutch -el que decide los partidos con el útlimo tiro- de moda.

Frente al Granada recogió un pase de banda que se le escapó entre las piernas a Brancou Badio de Dani Pérez y anotó a falta de 3,6 segundos y con el brazo Felicio encima de él. Ante la Penya el sábado hizo lo mismo cuando restaba medio segundo -como se ve en la foto adjunta- y tras la asistencia de Brandon Taylor en una jugada que también empezó Dani Pérez desde la banda con 2,3 segundos.

«La entrenamos mucho, la llamamos potra back», dijo Pedro Martínez sobre la jugada en Granada. Pero ya la de esta semana, el ex entrenador del Granca pasó a ser más reflexivo a través de su cuenta de Twitter para dar su visión del triple en el Olímpico. «No tiene nombre, básicamente porque las pizarras están sobrevaloradas. Lo que sí hay es un pase muy bueno de Dani al jugador que buscábamos y luego Taylor ha reconocido que Mārcis tenía un tiro mejor. Pero la podemos llamar talento (de los jugadores)».

Un talento del que se pispó Armando Guerrero cuando era el director deportivo de la cantera claretiana y que junto al consenso de Juanmi Morales como director de cantera y el entrenador del filial entonces, Gabi Alonso, decidieron incorporar al jóven letón al club.

Palabra de coach

«Hablar de Marcis es que me venga la imagen de un soldado bueno. Siempre estaba al 100% con la mentalidad perfecta y sin escatimar en esfuerzos. Entrenaba con toda la energía, no le importaba si el partido era al principio o al final de la semana, si eran equipos punteros o más flojos», desgrana Alonso sobre el ala-pívot que viene el sábado al Arena.

En esa cancha en la que debutó Marcis frente a un Pau Gasol que ofrecía su last dance, vuelve Steinbergs ya formado y distinto al jugador introvertido que ingresó en la Vega de San José.

«Cuando llegó al equipo le costó un poquito adaptarse porque fue a mitad de temporada (en septiembre de 2019) y también por el idioma, pero a base de trabajo y confiar en su capacidad de adaptación lo pudo lograr», continúa Gabi Alonso.

Una fecha de llegada que como explica Juanmi Morales, «si llega a ser seis meses antes ahora sería cupo nacional». Y que como Alonso señalaba, «al principio era frío pero se adaptó poco a poco luchando junto a Rubén López de la Torre y Pedro López San Vicente».

La misma frialdad que exhibe ahora para meter triples sobre la bocina y que es fruto del progreso que está llevando el letón desde que trabajó con los ya citados y Cristo Guerra y Salva Camps ya en la categoría LEB Plata.

«En junior y Liga EBA ayudó, pero al año siguiente ya más adaptado dio una mejor versión porque ya conocía a los compañeros. Jugaba con mucho ritmo y de los que iba con todo al rebote en ataque», incide Gabi Alonso, que también añade el análisis oculto: «Todo el mundo se fija en su capacidad en el tiro de tres al ser alto, pero tiene muy buena mano para el lanzamiento a media distancia»

Mucha competencia

Sin embargo, una vez se le expiraba el contrato el club decidió ofrecerle unas condiciones de continuidad sin la posibilidad de tener presencia en el primer equipo porque se apostaba por otros canteranos como Olek Balcerowski y Khalifa Diop.

En ese momento, Salva Camps influyó en que firmara con el Manresa y se pudiera poner en manos de Pedro Martínez. «Tiene la suerte de que le esté entrenando seguramente el mejor entrenador español del momento y de los mejores de la historia», añade Alonso.

Pero no será el último talento que pase por la Vega, porque como Morales compara: «Se nos parece mucho a Phin Scott. Que este sí será cupo en el futuro y ya fue seleccionado con Austria en las ventanas. Es un jugador que no luce tanto de cara al exterior, pero fíjate en el +- del equipo que es el mejor. Eso era algo que hacía Marcis. No era tan descarado para lucir, pero es de los que aporta muchísimo en el trabajo en equipo».