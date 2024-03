El Granca se reencuentra con la mítica 'BMV' dentro de los actos de su 60 aniversario

Sitapha Savané, presidente del Dreamland Gran Canaria compareció ante los medios para desvelar parte de los detalles que envuelven los homenajes a leyendas del club con motivo de los próximos tres partidos que jugarán como locales ante el Valencia Basket (31 de marzo), MoraBanc Andorra (14 de abril) y Joventut (27 de abril).

El máximo mandatario claretiano recordó que a lo largo de esta temporada el club está realizando diversos actos para "celebrar su 60 aniversario, hemos realizado una serie de homenajes a los expresidentes, a directivos destacados, capitanes destacados de nuestro equipo, a los jugadores canarios que más partidos han defendido nuestra camiseta, pero nos hemos querido guardar para este último tramo de temporada unos homenajes que tendrán lugar durante los tres últimos partidos en casa, que tienen un significado todavía más especial".

"El primero de ellos va a ser un homenaje a la mítica BMV -Albert Burditt, Joe Morton y Shaun Vandiver - que van a volver juntos a la Isla por primera vez los tres juntos el día del partido del Valencia Basket, a parte de su vuelta y el homenaje que se les brindará a los tres en el descanso, el equipo va a jugar por primera vez con una camiseta retro, la que vistió en su momento esta tripleta que fue la base que nos permitió asentar a nuestro club en la ACB", desveló Savané. "Fue probablemente el primer Big Three que hizo soñar a la gente y quizás por esta razón la gente guarda de ellos un recuerdo muy especial, como se pudo ver en las ventas de la camiseta de Joe Morton que fue con diferencia la más vendida de toda la tirada de camisetas retro". Las camisetas que portarán los jugadores amarillos en el partido ante el Valencia no se comercializarán, pero el club baraja la posibilidad de subastar las 12 camisetas de juego que se utilicen en el partido para recaudar fondos que serían donados a una ONG todavía por definir. Las que si se comercializarán son las camisetas de Albert Burditt y de Shaun Vandiver como se hizo en su momento con la de su compañero Joe Morton.

Las tres leyendas participarán en una "sesión de firmas y al día siguiente estarán presentes en un cóctel con mucha gente de aquella época para volver a unir a esta gente que lanzó a nuestro club en esta era moderna y recordar aquellos inicios", agregó el presidente claretiano.

En cuanto al segundo de los homenajes previstos, "tendrá lugar durante el partido ante el MoraBanc Andorra y estará dedicado a nuestro querido Jaycee Carroll, quien ya pisó la Isla el pasado verano con motivo del Campus y nos abrumó en aquel momento la cantidad de padres y gente mayor en general que se quejó de porque los niños si pudieron estar con él y los mayores no, pidiéndonos que se le pueda dar un reconocimiento en el Arena como él se merece".

Por último, Savané hizo referencia al tercero de los homenajes que tendrá lugar en el partido ante el Joventut de Badalona, al que quiso dotar de un cierto halo de misterio: "No vamos a desvelar la identidad de esta última leyenda, se hará un poco más adelante y vendrá acompañada de la última camiseta retro que vamos a sacar por este 60 aniversario".

"Un Arena lleno de los nombres que han construido la historia de este club"

Para zanjar los debates en la afición sobre que jugadores merecen sacar una camiseta retro, el club ha decidido retomar las camisetas tipo casual, en dos colores, azul y amarillo, que podrán personalizarlas con el dorsal y el nombre de su jugador predilecto durante los 60 años de historia. "Siempre hemos destacado a jugadores indiscutibles, pero somos conscientes de que son muchísimos los jugadores que han sudado la camiseta y que han dejado huella aquí y queremos que ellos puedan ser también recordados", explicó el presidente del Granca con la voluntad de "llenar el Arena con todos estos nombres que han construido la historia de nuestro club".

Preguntado sobre su figura como posible destinatario de un homenaje por parte del club, quiso recordar que recientemente ya se retiró su dorsal 7 y que "si yo llegué al club en su momento fue porque anteriormente hubo otros jugadores que con su esfuerzo lo hicieron posible".

Quiso además poner en valor la figura del entrenador Manolo Hussein, declarando que "nos hubiera gustado poder hacerle un homenaje pero no ha sido posible y con la idea de las camisetas casual es una manera de que todos los jugadores sepan que no nos olvidamos de ellos". "Hay muchos jugadores de las primeras etapas a los que se les ha intentado localizar, pero en muchos casos no ha sido posible por distintas razones". Otro de los actos que están previstos para más adelante es "un coloquio con gente de la época para hacer revivir los 30 primeros años de la historia del club que no se conocen tanto".

De su época como jugador, Savané reconoce que "me contaron muchísimas anéctotas e historias de estos tres, tanto dentro como fuera de la cancha, era otra época y son historias que me encantaría leer y poder escucharlas, porque es el baloncesto de otra época que se jugaba con los tres americanos, sobre los que recaía casi todo el peso del equipo, para bien y para mal". "En mi época recuerdo que con Jim Moran y Marcus Norris también queríamos formar una tripleta que se recordase como se les recordaba a ellos tres".

En cuanto a la posible retirada de algún dorsal más aprovechando el 60 aniversario, el presidente descartó de momento tal posibilidad, resaltando que "quisimos dejar todo el protagonismo al club de manera general, venimos de hacer una retirada de una camiseta y afrontamos este proceso con toda la dificultad que conlleva, teniendo en cuenta todos los jugadores que se merecerían también tener esa consideración, no es nada fácil". "Esta temporada no, porque tampoco queremos sobrecargarla, pero más adelante desde luego que si", concluyó.