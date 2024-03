210 fieles amarillos, remedio contra el mal fario aurinegro

Por segundo año consecutivo el Dreamland Gran Canaria ponía al servicio des sus aficionados un pack consistente en el pasaje en un barco de Naviera Armas, una camiseta, el desplazamiento en guagua hasta el Pabellón Santiago Martín y la entrada para poder acceder al recinto para animar al conjunto clateriano en su intento de terminar con el mal fario aurinegro que pesa sobre la entidad amarilla en el último lustro. Nada mejor que arropar al equipo en territorio lagunero, eso es lo que han pensado los 210 fieles amarillos que estarán el domingo empujando desde la grada para recoger un testigo que dejaba Víctor García en su último servicio como primer entrenador antes del consabido relevo por parte de Pedro Martínez, en una temporada marcada por la participación en la Euroliga.

Alejo Melero, máximo responsable del departamento de Eventos y Promoción del Granca reconoce que: «Después de la gran acogida que tuvo esta iniciativa el año pasado, teníamos que repetir, porque todo el mundo lo pedía». «Vamos con tres guaguas, se desplazarán 210 aficionados que han aprovechado el pack de barco, entradas y camiseta, aunque también hay gente que nos consta que se ha desplazado por su cuenta», explica muy satisfecho con la respuesta de la marea amarilla».

Durante todo el día de ayer se produjo un goteo de aficionados que se iban acercando a la tienda oficial en el Centro Comercial Las Ramblas parar retirar sus packs, con ese brillo en los ojos que también se pudo ver en los cientos de aficionados que se desplazaron hasta Málaga para disfrutar de la Copa del Rey.

Para Francisco, el más madrugador de los aficionados que se cieron cita para recoger su pack reconoce que en su caso «es la primera vez que voy a Tenerife con toda la ilusión para ver un derbi en el Santiago Martín. «El Tenerife tiene un gran equipo y la pareja que forman Huertas y Shermadini es muy buena, normalmente siempre perdemos con ellos, pero vamos a intentar hacer algo esta vez», afirma esperanzado.

Para Juanma, sin embargo, esta será su segunda vez en el Santiago Martín: «El año pasado estuvimos a punto de ganar, fue mi primera experiencia allí y resultó ser maravillosa, así que este año quiero repetir y con una victoria». «Espero poder seguir apoyándoles allí cada año, porque el Granca es mi pasión y este año a pesar de la mala suerte de la Eurocup, pienso que el año que viene volveremos más fuertes y esperamos llevarnos la segunda Eurocup y poder jugar la Euroliga».

Por su parte, Orlando y Laura, al igual que Francisco, se estrenan en un derbi en Tenerife. Él lo tiene claro: «Vamos a ganar allí de tres», mientras que ella echa en falta a «Balcerowski» y que «Brussino sea algo más regular, porque hay partidos que está muy bien, pero en otros desaparece». Al contrario que Orlando, Laura afirma que no se atreve «a dar un pronóstico, voy con la ilusión de poder ganar, pero si no se puede al menos habremos estado allí apoyando al equipo».

Héctor, el quinto afortunado en hacerse con uno de los codiciados packs reconocía que va ilusionado «a pesar de llevar cinco años sin ganar en el Santiago Martín, la verdad es que vamos con ganas de lograr la victoria». «Si algo ha demostrado este Granca es de que es capaz de ganarle a los mejores y cuando lo tenemos todo de cara, perder, esto es deporte y podemos ganar», recalcaba.

En lo que los cinco protagonistas coinciden por completo en su preferencia por el juego interior del pasado curso, con Khalifa Diop y Olek Balcerowski. «Happ es muy bueno pero no es un jugador completo», afirmaba Francisco. En la misma línea, Juanma echa en falta «dos pívots debajo del aro que metan mucha caña», aunque reconoce que «al equipo en general le pondría un 7,5, porque estamos en la zona alta de la tabla y optamos al Playoff».

Ninguno de los cinco protagonistas entienden tampoco el sentido del fichaje de Amar Gegic por el Granca. «Yo no soy director deportivo pero es cierto que el Tenerife ficha lo que ficha y siempre son jugadores que les rinden, de hecho en ocasiones jugadores que no son conocidos les rinden de maravilla y nosotros en el caso de Gegic no ha tenido muchas oportunidades, pero lo poco que ha jugado tampoco ha demostrado nada», declara Héctor.

«No entiendo muy bien el fichaje que hizo el Gran Canaria no parece que valga la pena ese jugador y sin embargo ellos fichan siempre jugadores muy buenos», añade Francisco.

Si el Granca quiere tener alguna opción para poder ganar en Tenerife, Juanma tiene claro que «hay que entrenar más los tiros libres porque por eso el equipo perdió la opción de continuar en la Eurocup al perder con el Besiktas, tiene que mejorar en rebotes y en muchas cosas que todavía nos faltan», una máxima en la que coinciden su resto de compañeros.

Suscríbete para seguir leyendo