Dreamland Gran Canaria-MoraBanc Andorra (la previa): Reencuentros y necesidades

El otro visitante del que nadie parece acordarse

Tanta expectación ha generado la vuelta de Jean Montero que eclipsa la presencia de Stan Okoye, otro ex de la casa, en el Andorra. El alero nigeriano se convertía en la presunta guinda del pastel a la plantilla confeccionada por el Granca para la temporada 2019-20. Incluido en el quinteto ideal de la ACB tras su anterior campaña en el Casademont Zaragoza, era la gran apuesta del equipo de Fotis Katsikaris junto a la del mediático Ioannis Bourousis. Sin embargo, su rendimiento, a pesar de ir de menos a más, no terminaba de cumplir las expectativas. Cerró el curso con unos números discretos: un 13 de valoración tras 27 partidos de amarillo. Al año siguiente, Porfirio Fisac, el entrenador que le llevó a vivir mejor momento deportivo en Zaragoza, consiguió incrementar sus prestaciones, jugando 37 partidos en los que elevó su valoración hasta los 17 créditos. A pesar de su mejoría, no terminó de sentirse cómodo en la Isla, ni la afición estableción un vínculo especial con él como era de esperar. Regresó a Zaragoza en la 2021-22, antes de recalar esta temporada en el Principado tras jugar en Francia e Italia.