Edy Tavares: «Al Granca, cuanto más lo evite mejor»

El cruce de caminos de la vida ha vuelto a interponer a Edy Tavares en el camino de su Granca. Pocos imaginaban hace una semana que el Real Madriddel caboverdiano iba a ser el rival de los claretianos esta tarde (19.30 horas), antes del descalabro de los de Jaka Lakovic que les hacía bajar hasta la séptima plaza al término de la temporada regular.

El propio Tavares reconoce que «no me lo esperaba tener al Granca como rival, es un equipo al que como sabéis le tengo un cariño especial y en ese sentido cuanto más lo evite mejor, porque son muchos sentimientos mezclados». En su opinión los amarillos tuvieron que «visitar un campo difícil como es el del Granada, que jugaron a muerte porque se jugaban el descenso, hicieron un gran partido y consiguieron ganarles». «La verdad es que no me pensaba que nos pudiera tocar con el Gran Canaria», apostilla.

Desde la distancia, el interior del Real Madrid ve la inercia negativa de los amarillos en los tres últimos partidos de liga, pero le resta importancia: «Ante el Barça jugaron muy bien el tiempo que consiguieron mantener la concentración, aunque luego se desconectaron un poco. El Granca tiene un equipo muy fuerte, sin exagerarte para mí tienen un equipo de Euroliga, muy compensado, peligroso, que te puede poner las cosas muy difíciles. Siempre que puedo veo sus partidos y juegan muy bien. Ya sabemos como es a veces el baloncesto y en ocasiones el resultado no refleja el partido».

En cuanto a su percepción de sus dos rivales directos esta tarde en la pintura, Ethan Happ y Ben Lammers, el caboverdiano reconoce que «los dos me gustan mucho, como aprovechan sus ventajas, como juegan, creo que es uno de los equipos que mejor están jugando». Edy destaca que «son dos jugadores diferentes pero cuando están en pista los dos a su forma aportan cosas para mantener al equipo cercano siempre en el marcador».

La distracción de la ‘Final Four’

Tavares reconoce que «es muy difícil» abstraerse de la cercanía de la Final Four para centrarse en la eliminatoria ante el Granca. «Es lo que hay, el calendario es así, no podemos cambiarlo ni utilizarlo como excusa, debemos de ir partido a partido, afrontando cada uno intentando sacar un resultado lo más positivo posible».

De su entrenador Chus Mateo, recientemente designado como mejor entrenador de la Euroliga, el caboverdiano reconoce que le ha aportado al grupo «consistencia, nuestra manera de jugar en la que compartimos mucho el balón y defendemos muy bien, pero también nos da tranquilidad y libertad a la hora de jugar». «Pienso que con él no ha cambiado mucho el estilo de juego, ha mantenido lo básico que veníamos haciendo en la etapa anterior y eso nos ha ayudado a la hora de ser más consistentes», apunta.

La pérdida de la primera plaza de la liga regular en favor del Unicaja afirma que les dolió: «Somos el Real Madrid y queremos ser siempre el primero en todo, no ha sido posible porque ellos han hecho una temporada increíble y se lo merecen».

En cuanto a la baja de Gaby Deck considera que les ha afectado mucho: «Es uno de los soldados del equipo, un tío que no habla y que está para luchar, pelear y dar la vida por el equipo. Jugadores como él hay muy pocos y se le va a echar mucho en falta, sobre todo en los momentos en que se ponga el partido difícil».

En lo personal, tras ser nombrado por cuarta vez como mejor defensor de la ACB, reconoce que siempre intenta dar su mejor nivel, «intento dar un paso más cada año, aunque es cierto que esta temporada me han pasado muchas cosas, tuve la neumonía, luego me lesioné y todo justo en mi último año de contrato». «Me ayudó el nunca rendirme a pesar de los altibajos, así es la vida, pero en general el equipo ha estado bien y en lo que pude he intentado aportar todo lo posible».

A pesar de los cantos de sirena llegados desde la NBA y desde Dubai, con una suculenta oferta cercana a los ocho millones de euros, el 22 no descarta poder alcanzar a Jaycee Carroll como el extranjero con más partidos en la historia del club: «Ojalá, porque para mí y para los jugadores que vinimos del Granca es un jugador que le hemos visto crecer, le he tenido de cerca y es el jugador que más me impresionó y me ayudó a que me gustara más el baloncesto. Era increíble lo que hacía en el CID y por eso para mí poder alcanzarle sería un reto para mí, pero todavía es pronto para poder saberlo».

