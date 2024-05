Brussino aclara su futuro: "Tengo un año de contrato y sólo pienso en el Granca"

¿Cómo está el ánimo del vestuario después de las tres derrotas con las que cerró la temporada y dejando escapar la oportunidad de haber sido cabezas de serie?

El ánimo del equipo es positivo. Sabemos lo que nos estamos enfrentando ahora, pero bueno, espero que más allá de los tres partidos que no pudimos ganar, creo que tenemos que quedarnos con que el mayor parte de ellos íbamos por delante. Sí, desconectamos bastante tiempo, y eso hizo que los rivales pudieran achicarnos la diferencia, pero bueno... creo que estamos haciendo buen baloncesto y sólo necesitamos enfocarnos los 40 minutos y no 30 o 35 que es lo que estamos haciendo.

El equipo tiene dos caras que no se explica. Una, la de llegar a ganar por 20 puntos al Barça, o de 16 al Granada, y otra, la débil mentalmente que se desploma fácil. ¿Están trabajando el aspecto mental para quedarse con la parte positiva?

Eso, eso es lo que tú dices, lo hemos hablado y tienes razón, de verdad. Dentro de todo da bronca porque estamos haciendo buen baloncesto como decía. El rival nos apura un poco y en ese momento como que no sabemos aguantar el golpe. Hay que centrarnos en lo que somos capaces de hacer.

¿Tienen en cuenta el partido de Liga en el que le ganaron por 100-77 al Madrid para motivarse?

No tanto. Pero bueno, puede servir para sacar eso positivo que decimos y que hicimos durante todo el año. Lo que hicimos mal, ahora no cuenta. No podemos volver atrás. Ahora nos toca este Real Madrid.

En lo individual. En 2018 no fue inscrito para el Playoff contra el Real Madrid y ahora seis años después es el líder en lo numérico. ¿Se siente como tal?

[Hace una mueca que deja ver que todavía le duele la decisión de Luis Casimiro]. Pues sí, hoy me toca estar en el otro lado como líder. Es verdad también que cada uno tiene un poco de líder a su manera y en su momento. Yo trato de sumar con mi experiencia y creo que en el balance es algo que estoy haciendo bien.

Ha coincidido con capitanes de peso como Eulis Báez o Albert Oliver. Ellos tenían controlada la caseta. Hoy es Albicy. ¿Ha tomado el mando de alguna manera, alguna charla o cena en grupo para el Real Madrid?

No la hemos tenido, pero es algo que individualmente tenemos que saber. Jugamos con el Madrid. Si no te motiva pensar que vas a jugar contra este equipazo el Playoff... No creo que el capitán tenga que estar diciendo nada de mirá, vamos a jugar con estos que son muy buenos. Lo único que se ha dicho es que tenemos que estar los 40 minutos concentrados y hacer el scouting que Jaka quiere.

Usted predica con el ejemplo de que se deja los huesos por este club, literalmente. ¿Cómo está de sus dolores en las costillas?

Ahora bien. Estos 15 días atrás me costó bastante. No pude entrenar y jugaba directamente. Mi condición física disminuyó un poco por esto [suspira]. Sabía que tenía que aguantar y que la lesión no iba a ir a más por lo que me dijeron los médicos. Esto me dejaba tranquilo. Con la medicación que me dieron lo pude hacer.

¿Recuperado 100% para la serie entonces?

Bueno... tengo molestias todavía, pero ya te digo que mucho menos que los primeros días [ríe]. Ahora puedo entrenar con el equipo y soportar los contactos más días seguidos. Falta poquito para que ya ni piense en el dolor.

Lo que está claro es que es el objetivo de las defensas rivales. A veces tiene que aportar para sus compañeros porque se concentran mucho en usted y no es la puntuación la que brilla. Con Hezonja y Musa, ¿más liberado?

Si pasa esto pues juego para el equipo. Busco tiros, pero si no los tengo, los doy. Musa y Hezonja no son buenos defensores, pero tienen a Tavares ahí abajo. Ellos presionan para que vayas adentro y te lo encuentres a él o a Poirier. Parece que no defienden por ahí, pero son buenos defensores en equipo. Así que nosotros no podemos pensar individualmente y ser un equipo nosotros también.

Acaba de ser incluido en el segundo mejor quinteto de la temporada. ¿Considera que esta es su mejor temporada en España?

Si te soy sincero no lo esperaba. Vi la noticia y me alegré mucho. Los números dicen que sí. Desde que estoy en España siempre he mejorado y me quedo con esto. Este es mi plan, que no sea sólo un año.

¿Entonces va a seguir mejorando con el escudo del Granca la próxima temporada?

Sí, sí. Tengo contrato por un año más y mi cabeza sólo piensa en el Gran Canaria.