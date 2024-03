“No es solo un lugar donde comer”: el nuevo proyecto de la canaria Luna Zacharías, finalista de Masterchef

A sus 33 años la lanzaroteña Luna Zacharías es profesora de yoga, actriz, ‘influencer’, amante de la cocina, finalista de ‘Masterchef 8’ y por las tardes se cuela en los hogares isleños a través del programa ‘Enralados’ de TV Canaria.

Origen

“Haber nacido en este paraíso que es Famara supone todo un regalo y también un reto. Me siento muy privilegiada de ser de esta tierra. Me ha enseñado a estar en conexión con mis raíces. Cuando he vivido fuera, a Lanzarote no vengo a desconectar; vengo a conectar conmigo misma”, explica la joven de padre alemán y madre española.

Inicios

Se define como emprendedora y luchadora. “Lucho por conseguir mis sueños, que son los que me hacen sentir viva y realizada. Me crezco ante las adversidades , soy amiga de mis amigos y me gusta rodearme de personas vitamina, de las que te suman. ¡No! De las que te multiplican”, dice.

Cocina

Se dio a conocer en Masterchef 8, oportunidad que la puso en el camino de una de sus grandes pasiones: la gastronomía. “Esa experiencia que viví en Masterchef me dio el conocimiento, la fuerza y la confianza que necesitaba para lograr lo que he ido poco a poco materializando. Me ayudó a confiar más en mí y gracias a esas puertas que fui abriendo he podido cumplir sueños”, afirma. Para comer tiene claro su plato favorito: “La paella de mi madre”.

Televisión

Aunque el espacio de cocina de TVE fue su primera incursión en la pequeña pantalla, en la actualidad se cuela varias tardes a la semana en los hogares de las Islas gracias al programa Enralados, producido por Videre para TV Canaria. “Es un formato muy necesario porque la diversión, la risa y el juego atraviesan la pantalla y le sacan una sonrisa a quienes nos ven”, destaca.

Libro

“Haber podido escribir un libro de recetas para la editorial Planeta es un sueño hecho realidad. También me dio la oportunidad”, dice, “de trabajar como creadora de contenidos donde tengo una comunidad hermosa que me apoya y me alienta a seguir creciendo”, comenta sobre su faceta de influencer, que le ayuda a amplificar su amor por la gastronomía y su sentido del humor.

Proyectos

“Mi mellizo Álex y yo siempre soñamos con un espacio en Lanzarote como Munsoo, un lugar donde no solo vengan a comer rico sino a disfrutar del espacio multidisciplinar que vamos construyendo. Ofrecemos clases de yoga, meditación o música en directo y queremos hacer monólogos para dar visibilidad al talento canario. Álex y yo no quisimos montar un restaurante sino crear una comunidad”, reconoce.

Futuro

“Ahora lo que más me motiva es cuidar a mi equipo y a mi familia; son quienes me sostienen. Y lo que más me apasiona es tener tiempo para mí”, concluye