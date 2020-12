10 cosas que hay que saber de... Janelle Monáe

La artista creció en un vecindario pobre de Kansas City y con un padre alcohólico. Si suele vestir de blanco y negro es para rendir homenaje a la clase obrera. Explicó en el año 2013: "Soy una minimalista de corazón, pero sobre todo tiene que ver con mi afán de llevar uniforme, como la clase obrera, como mi madre y mi abuela".

2 Tiene dos copias del debut en solitario de Lauryn Hill

Lo primero que compró con su primer cheque de Footlocker fue The miseducation of Lauryn Hill. Dos copias del disco, para ser precisos. "Sentía que iba a gastar uno y quería otro de repuesto", contó a Matt Everitt en una entrevista en BBC Radio 6.

3 Sus androides son metafóricos

La obra de Monáe está superpoblada por androides. De hecho, en su primer EP oficial, Metropolis: Suite I. The chase, se presentaba como uno de ellos: "Soy una alienígena del espacio exterior / Una ciberchica sin rostro". Es su forma de hablar de afroamericanos, minorías, mujeres, gays; de todos los que sufren algún tipo de discriminación.

4Prince era fan suyo

En el año 2008 vio un concierto de Monáe, quedó deslumbrado y la invitó a hacer una jam session esa noche. Más adelante, Prince accedió a colaborar en Givin' em what they love, uno de los temas del segundo álbum de la artista, The electric lady (2013).

5 Janelle es fan de Prince

Es algo que se nota en toda su discografía, pero, sobre todo, quizás, en el funk elástico de Make me feel, primer single del celebrado Dirty computer. También el vídeo, en el que Monáe visitaba un club ochentero con Tessa Thompson, recuerda al viejo icono de la música.

6 Actuó en el concierto del Nobel de la Paz

Vale la pena buscar las grabaciones del 2011 en YouTube. Tres temas, tres revelaciones: I want you back (versión de The Jackson 5), Cold war y esa increíble T ightrope presidida por la influencia de James Brown. De la mezcla de su voz y su banda y una orquesta de 60 músicos surgieron sonidos de otra galaxia.

7 Cameo en 'Barrio Sésamo'

A menos que haya vivido usted bajo una roca en los últimos años, habrá visto a Monáe en algún sitio. Ha brillado por doquier, incluyendo Barrio Sésamo, donde cantó Power of yet con Epi, el Monstruo de los Galletas y otros grandes de la serie. Se nos ocurren pocas personas mejores en las que los pequeños podrían fijarse.

8 Su primer papel fue animado

Antes de convencer como actriz en Moonlight, Figuras ocultas o Harriet, interpretó a la doctora Monáe, una veterinaria, en Rio 2, no precisamente un clásico. Así es, vendrían películas mejores. Y series: desde el pasado viernes, día 22 de mayo, podemos verla como relevo de Julia Roberts en la intrigante Homecoming (Prime Video).

9 Fundó su sello propio

Dio un nuevo empuje a su marca Wondaland gracias a Epic Records (Sony). Más colectivo interdisciplinar que discográfica al uso, ha acogido a artistas como Jidenna (astro pop-rap nigeriano-estadounidense), St. Beauty (gran dúo R&B de Atlanta) y Roman GianArthur (cantante y guitarrista soul superclase).

10 Se declaró 'queer' en el 2018

Durante un tiempo, fiel a su estética de ciencia ficción, Monáe decía salir solo con androides. Pero en una entrevista con Rolling Stone se definió como "mujer negra queer". Al principio se declaraba bisexual, pero después leyó sobre la pansexualidad y vio que también se identificaba con esas cosas. "Estoy abierta a aprender más sobre quién soy", dijo.