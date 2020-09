Seis meses y doce galas después, la grancanaria Nia Correia se proclamó vencedora de Operación Triunfo 2020. La concursante nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1994 partía como seria aspirante para alzarse ganadora del talent show de La 1 de TVE y lo consiguió.

La emocionante final de anoche tuvo su 'momento canarión' con una conexión en directo desde la plaza de Costa Ayala, barrio de la capital grancanaria donde reside la familia de la muchacha, un encuentro que se mantuvo en secreto para impedir una previsible aglomeración de público incompatible con las medidas de seguridad derivadas aún del estado de alarma a raíz del Covid 19. Setenta personas pudieron reunirse para mostrar ayer noche su apoyo "seguro" a Nia, entre ellos su madre, Elisa González, y su abuela, Mercedes Nelson, además de las exprofesoras de la concursante, Andy Marrero y Alexia Rodríguez.

Así vivió Costa Ayala el triunfo de Nia

"Entrar en la Academia de Operación Triunfo ya es un éxito", cuentan sus familiares. "Estuvimos con ella en los castings en Madrid y ver las colas kilométricas fue el primer golpe de realidad que nos permitió entender dónde se metía Nia", dice su entorno que recuerda el éxito que durante meses ha acumulado la chica grancanaria "a base de trabajo".

Aquello parece que sucedió hace años. Sin embargo, no fue hasta anoche que el cuento de hadas de Nia escribió su final en el transcurso de una gala que contó con la presencia de los 16 concursantes que han pasado por la academia dirigida por Noemí Galera.

Por su parte, Nia, Hugo, Eva, Anaju y Flavio cantaron este miércoles la primera canción que interpretaron en el concurso. Además, los cinco finalistas interpretaron, como en cada gala, el tema que prepararon durante la semana. Hugo se decantó por Radioactive; Eva optó por People Help The People'; Anajú batalló con 7 rings y Flavio eligió Death Of A Bachelor.

En el caso de Nia, la canaria volvió a deslumbrar con Say Something. Una vez más, el jurado se rindió ante la grancanaria y la bautizó como "la innominable".

De hecho, tras tantas semanas de competición la joven no ha sido jamás nominada.

"Merece ganar porque a Nía nadie le ha regalado nada", insiste la actriz, cantante y docente grancanaria Alexia Rodríguez, que además de haber sido profesora de la participante de OT es casi "una más de la familia" como Andy Marrero. De hecho, ambas estaban anoche en la casa familar para vivir como una más el desenlace del concurso.

El primer gran momento de la noche sirvió para dejar en la cuneta, a las 23.30 horas, a dos de los cinco finalistas: Hugo y Anaju. La suerte estaba echada y los nervios en Costa Ayala daban paso al delirio.

"Desde muy pequeña se le veía el rejo", explica la madre antes de reconocer que, sin embargo, fue la abuela de Nia quien detectó primero las ganas de artisteo de la joven. "En la celenración de una primera comunión la subieron a un escenario y no paraba de cantar", recuerda Elisa.

"Es un orgullo para todas", añadieron por su parte Alexia y Andy. "La niña comenzó a formarse con nueve años", indican ambas, piezas importantes en la formación de la concursante.

"Es una niña súper sencilla; muy risueña y muy trabajadora. Ha currado mucho desde la base y no se lo tiene nada creído: es una artista de los pies a la cabeza", reconoce Rodríguez, que ahora recuerda la llamada de Nía "para contarme que la habían seleccionado como concursante de OT 2020".

El formato televisivo de Gestmusic ya ha dado suerte al menos a dos grancanarios: Ramón del Castillo fue seleccionado como candidato de España en el Festival de Eurovisión 2004 y Sergio Rivero ganó el concurso en 2005.

La gala de anoche continuó con un repaso a la participación en el concurso de los tres finalistas, Nia, Eva y Flavio, que desde el plató seguían una gala en la cual no faltaron las actuaciones sorpresas. Ni las declaraciones, como el anuncio de Nina, la miembro del jurado, que, para deleite de las redes, aseguró ir vestida "con el mismo traje que llevaba en la primera gala de OT1", celebrada en 2001.

Vídeos, más emoción y un presentador, Roberto Leal, que se despidió del formato tras haber fichado por Pasapalabra, en Antena 3, fueron los ingredientes extras para una noche memorable.