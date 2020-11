David Bisbal: "Regresar ahora es agradecer a los fans el cariño que me demuestran"

Íntimo 2020, cuyo primer concierto será este sábado en Las Palmas de Gran Canaria, es una gira especial y distinta. Con este ciclo queremos llevar este verano nuestra música en directo a diversas ciudades de España, pero de un modo mucho más personal y distinto, con un formato diferente y aforos más reducidos. Y, por encima de todo, dándole prioridad absoluta a la salud y seguridad de todas las personas que asistan a los conciertos.

Volver ya es una victoria,

Este reencuentro con todo mi público va a suponer compartir con ellos mi música en directo desde el escenario en este año tan complicado. Hemos hecho un esfuerzo enorme para adaptar nuestros conciertos en un tiempo récord a las medidas adoptadas por el Gobierno y las autoridades competentes precisamente para eso, para garantizar la seguridad de todo el mundo, que en estos momentos es lo fundamental . Y con esa producción más sencilla, pero igual de cuidada y trabajada, vamos a tratar de crear en cada concierto un ambiente mucho más exclusivo, emotivo y original? Como el propio nombre del ciclo, mucho más íntimo. Eso sí, sin perder la fuerza y energía de todos nuestros conciertos? Espero que lo consigamos.

¿Cuál será el repertorio de su concierto? ¿Se centrará en su último disco o brindará un repaso por los hits de su trayectoria?hits

Como es lógico habrá canciones del último disco, algunas de las cuales como En tus planes o En tus planesSi tú la quieres

Su gira arranca en Gran Canaria bajo el paraguas de un festival, cuando casi todos los festivales previstos este verano se suspendieron a causa de la crisis de la Covid-19. ¿Qué supone para usted este regreso a los escenarios? ¿Lo esperaba tan pronto?

En algún momento del año, sobre todo en los peores días del confinamiento, por supuesto ninguno de nosotros pensaba que en agosto pudiésemos estar subiéndonos a un escenario para actuar en directo. Si nosotros lo hacemos ahora es porque tenemos las garantías totales de que se están cumpliendo todas las medidas de seguridad y, como comentaba antes, primando sobre todo la salud de los asistentes al concierto. Nosotros, de hecho, anunciamos el aplazamiento de la Gira En tus Planes

¿Dónde y cómo vivió el confinamiento a título personal los pasados meses?

Lo pasé en casa, con mi familia, y como es normal al principio con la misma angustia e incertidumbre que el resto de nuestros compatriotas, no solo en España, en todo el mundo. Pero enseguida me di cuenta de que el mejor modo de superarlo, y aportar para salir adelante, era por un lado respetar todas las medidas que se nos pedían desde las autoridades y por otro no dejar de trabajar. En ese sentido tengo que decir que ha sido una etapa, a pesar de las dificultades, muy productiva. Y durante el confinamiento he llegado a sentir que en algunos momentos tenía hasta exceso de trabajo y muy poco tiempo, aunque parezca mentira. Desde editar el single singleSi tu la quieres

En esta vuelta progresiva a la normalidad, ¿le preocupa cómo pueda afectar el fenómeno de los rebrotes a la lenta recuperación del sector de la música, uno de los más golpeados por la crisis en el ámbito cultural? ¿Se siente optimista o inseguro a este respecto?

Claro que me preocupa, como a todos los que de un modo u otro nos dedicamos a la música o estamos relacionados con este sector, que como bien dice está siendo uno de los más golpeados y en los que más dificultades nos vamos a encontrar para volver a la normalidad. Yo, por naturaleza, soy una persona muy optimista, y con una forma de pensar muy positiva también, y espero de verdad, por todas las personas y las familias que trabajamos día a día y muy duro y vivimos de lo que más nos gusta, que es la música, que podamos superarlo muy pronto. Los rebrotes están sucediendo, es verdad, y en algunas zonas con más fuerza, pero también lo es, al menos por las noticias que nos llegan, que hasta el momento ninguno se ha producido en un evento musical o relacionado con la cultura en general, y eso nos hace tener aún mayor esperanza.

Su canción Si tú la quieres, a dúo con Aitana, se situó en el Número 1 de Los40 esta semana, ¿qué ha supuesto este pequeño triunfo en el contexto de un año tan excepcional?Si tú la quieres,

Pues más que como un triunfo yo lo siento como una gran alegría, y lo que me produce, además de emoción, es la sensación del trabajo bien hecho y el agradecimiento a toda esa gente que ha acogido la canción de esta manera tan maravillosa. Siempre digo que el éxito y el triunfo están en como la gente reciba tus canciones, en como reaccione ante un nuevo tema, en la acogida a tu nuevo trabajo después de tantos años. Un número 1, al final, es la consecuencia de todo eso, y en este caso, además de un tremendo agradecimiento, siento emoción y orgullo. Y por encima de todo la felicidad de que al público le guste tanto y lo demuestre con sus comentarios.

Recientemente se ha unido a Antonio Banderas para reclamar que el famoso Caminito del Rey, en Málaga, sea declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. ¿Cómo surge este proyecto y cómo plantean llevarlo a cabo?

Antonio y yo somos muy amigos. Y en este caso fue una iniciativa suya en la que me propuso mi colaboración. El Caminito del Rey de Málaga es un lugar único, un espacio de una belleza increíble y una historia detrás que recomiendo a todo el mundo conocer. Un sitio maravilloso para visitar, que además está en mi Andalucía, y yo encantado de colaborar en todo este tipo de propuestas. Sobre como llevarlo a cabo, pues ya veremos, yo creo que es más una pregunta para Antonio que para mí, yo por mi parte saben que tienen todo mi apoyo.

Por último, ¿cuáles son sus próximos proyectos musicales, aparte de la gira Íntimo 2020

En este momento estoy totalmente volcado en esta gira, ya que por sus características va a requerir toda nuestra concentración y compromiso. Además de eso, sigue en pie la gira En tus planes para el 2021, y nuestro objetivo es retomar el próximo año si es posible los conciertos previstos en Estados Unidos, Latinoamérica, México y varios países europeos. Eso es lo más importante en estos momentos, además de seguir trabajando con la promoción del último disco En Tus planes, preparar nuevos singles, videos y lo que vaya surgiendo alrededor del álbum.