Gracias, Félix Juan Bordes, mi maestro, como decía nuestro admirado Pep Quetglas, "maestro es aquel que nos enfrenta a un territorio en el que no hay ningún sendero trazado", y que nos hace libres, no el que crea acólitos o seguidores. Félix era un tipo de profesor de proyectos, que transmitía de una manera clara lo que ha descubierto en la calle, era de de aquellos profesores que sabían subir por los andamios, con los que me identifico, pero que desgraciadamente están desapareciendo de nuestra universidad. Con él, inicie mis primeros pasos como estudiante y después como docente en la Escuela de Arquitectura, entendiendo la enseñanza como uan prolongación natural de la actividad profesional de mi estudio de arquitectura.