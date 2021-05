Una parte de Fleitas, Oramas y Eduardo Gregorio

La obra de Felo Monzón aún no había entrado en la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural de CajaCanarias, pero su espíritu sí que estuvo en las exposiciones que giraron en torno a Jorge Oramas (1911-1935), Plácido Fleitas (1915-1972) o Eduardo Gregorio (1903-1974). “El círculo de la Escuela de Luján Pérez no se cierra con Felo Monzón, pero sí es importante recibir su obra por primera vez por lo que significa este autor en la Historia del Arte de Canarias”, elogia Clara Armas, directora-gerente de la Fundación Cristino de Vera-Espacio CajaCanarias. “Nada de lo ocurrido en los episodios más recientes de la pintura en las islas se puede explicar sin la figura de Felo Monzón. Es una pieza clave de nuestra historia no solo por la calidad de sus creaciones sino por su discurso firme y compromiso eterno con el Archipiélago.