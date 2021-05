El mítico grupo The Animals visita las Islas por primera vez en su gira europea

El mítico grupo británico The Animals viene a Gran Canaria para actuar el 3 de julio en Telde. Se trata de la primera visita a las Islas de esta banda legendaria formada en los años 60, con motivo de su tour europeo. De sus componentes primitivos solo quedan John Steel y Mick Gallagher, a la batería y los teclados, respectivamente. Los nuevos miembros son: desde 2003, Danny Handley, a la guitarra y a la voz; y Roberto Ruiz, al bajo y voz desde 2012. Este grupo se ha caracterizado siempre por sus sonidos de Rhythm and blues y rock, que incluye el psicodélico y el registro más duro.

Con la mitad de las entradas vendidas en dos días y una inversión de 3 millones de euros, se espera rentabilizar el impacto que causará la actuación de esta banda histórica y pionera en la música de la época de los Beatles donde alcanzó números uno que todo el mundo recuerda, tales como The House of the Rising Sun, We Gotta Get Out of This Place, It's My Life o Don't Let Me Be Misunderstood. El grupo logró posicionar diez de sus canciones en las listas Top 20 tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Fueron populares en EE UU como parte de la llamada Invasión británica.

Con constantes cambios en su alineación, la formación logró éxito comercial, aparte de con el R&B, como una banda de rock psicodélico y hard rock con canciones emblemáticas como San Franciscan Nights, When I Was Young y Sky Pilot. En el concierto del Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde, con un aforo de más de 200 personas, -quizás ampliable según la situación pandémica lo permita en julio-, sus cuatro componentes ofrecerán su mejor interpretación de todos estos temas archiconocidos y otra gran variedad.

Archiconocidos éxitos son: 'The House of the Rising Sun' y 'Don´t let me be Misunderstood'

Según el promotor y productor musical Juan Salán, «me he decidido a traer a The Animals porque forman parte de una programación que vengo haciendo desde hace 35 años y que se ha enfocado a este tipo de sonidos de rock, blues y R&B. Se trata de un grupo que tenía en cartera desde hace tiempo y se han dado las circunstancias para que pueda venir ahora a Gran Canaria. Pertenecieron a la llamada Invasión Británica junto con los Rolling Stones o los Beatles, para exportar su sonido con raíces de rock y blues de los negros americanos de la zona del Misisipi que pasaron por el tamiz del estilo inglés. Es una de las bandas más importantes de la historia de la música. John Steel tiene los derechos de la formación». «No podría decir si esta será su última gira dada la edad de sus componentes originales. Pienso que este tipo de músicos morirá con las botas puestas».

«Nos hemos decantado por la actuación en Telde por ser un lugar perfectamente válido y con la calidad suficiente para ello. Se trata de la cuarta ciudad de las Islas, tras Las Palmas, Santa Cruz y La Laguna. Junto al Ayuntamiento de Telde y, en concreto, a Gestel, he logrado financiar este proyecto. Las entradas se venden a 20 euros. Pienso que podremos recuperar los gastos, pero hay cosas que se deben hacer, no para obtener ganancias sino por satisfacción y para mí, como promotor musical que he traído a esta isla a gente como los Yardbirds y Mick Jones, entre otros, relacionados con el R&B de los negros americanos, igual es más emocionante contar con esta banda, poder pasar un par de días con ellos y verlos en directo que las cuestiones económicas».

La banda formó parte de la 'Invasión británica' que exportó su rock, blues y R&B de estilo afroamericano pasado por su tamiz

Salán destaca que «en dos días hemos vendido el 50 por ciento del aforo. Hay una gran cantidad de público en la isla que demanda este tipo de sonidos y que quiere ver a un clásico como The Animals. Seguramente agotaremos en breve la venta de localidades, que son unas 220, pero que se podrán ampliar según cómo nos encontremos en julio de esta crisis del coronavirus porque vamos ampliando el aforo conforme pasamos de una fase a otra». «Espero que presenten sus grandes éxitos, las grandes canciones de siempre, que es lo que la gente quiere escuchar. No creo, además, que tengan nada nuevo. Ofrecen lo habitual, lo que triunfa».

La banda, a lo largo de su historia, ha logrado aglutinar varios premios. Entre ellos destacan: Inducción al Rock and Roll Hall of Fame en 1994; Inducción al Salón de la Fama de los Grammy por la canción The House of the Rising Sun en 1999 y We’ve Gotta Get Out of This Place en 2011; y NME Award al Mejor Sencillo Británico de 1964.