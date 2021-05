El Festival Internacional Canarias Jazz & Más celebra su 30º aniversario ntre el 1 y el 25 de julio con uno de los carteles más ambiciosos de su historia, que recorre las ocho islas con más de 50 conciertos y más de 30 proyectos musicales internacionales, nacionales y locales. Con el Gobierno de Canarias como principal patrocinador y una nueva marca del ámbito privado, Canaluz, y los apoyos de las instituciones más representativas del Archipiélago, el festival despliega una programación en la que destacan The Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis, una institución universal del género; Avisahi Cohen Trio con la Orquesta Sinfónica de Tenerife (en colaboración con el Festival de Música de Canarias); y los estadounidenses Snarky Puppy, una de las formaciones contemporáneas más celebradas.

Clásicas y emergentes

El festival completa su line up con algunas figuras clásicas y emergentes de primera línea, como el pianista Fred Hersch, en formato trío; la portentosa voz de Liv Warfield; el virtuosismo a la guitarra de Julian Lage; y el desenfado de un buen número de bandas que este año comparten esa pata denominada «& Más» y que ofrece siempre proyectos emparentados con el jazz, como el soul o el funk.

En esta nómina participarán José James y su riqueza estilística a base de neo soul, hip hop y drum ‘n bass; el numeroso colectivo que se reúne en torno a la Brooklyn Funk Essentials; los ritmos latinos ribeteados de soul y funk de los cubanos Cimafunk; el soul garajero de The Buttshakers; o el mestizaje siempre sorprendente del latin jazz con el que Patax arregla temas de grandes artistas, en esta ocasión llegan con el repertorio de los Beatles totalmente revirado.

Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio del Gobierno regional, manifestó que “este festival es toda una institución de esta tierra, ha traído a los mejores artistas del mundo”, que el Ejecutivo patrocina «porque es un emblema de nuestro tejido cultural». Márquez recordó que a pesar de todas “las dificultades” provocadas por la pandemia, «hemos logrado mantener viva la cultura, y este mes de julio arranca con un impulso y una recuperación del sector que nos da valor como paraíso cultural, al coincidir también con el Festival de Música de Canarias, con el que se ha establecido también una primera línea de colaboración».

Por su parte, Miguel Ramírez, director del Festival de Jazz, quiso agradecer la implicación de todas las administraciones que patrocinan porque «sería imposible sin su aportación, de los que están y han estado, haber llegado hasta aquí». Además, Ramírez valoró especialmente que «el Gobierno de Canarias haya dado un paso adelante y que se haya incorporado Canaluz con una apuesta tan decidida». En cuanto a las cifras del Festival, recordó que «son 59 conciertos, récord este año; más de 30 proyectos; unos 355 músicos aproximadadmente; generamos más de 700 empleos directos...».

Como siempre, el Canarias Jazz & Mas ofrece en su programa artistas consagrados con otros que apuntan en esa dirección, pero también atento a los proyectos más emergentes. Músicos que se mueven entre el jazz clásico y lo contemporáneo. Veteranos de la escena nacional como Jorge Pardo con Carles Benavent y Tino Di Geraldo; y Maria Joao & Carlos Bica Quartet; con nuevas caras en la rampa de lanzamiento como Cyrille Aimée, Chico Pinheiro Quartet; nuevas caras como Ozma, Jean-Paul Estiévenart Quintet, Óscar Peñas o The Black Barbies.

Apuesta local

Y una año más, los escenarios del Canarias Jazz & Mas servirán para presentar un buen número de proyectos nacidos en las islas, donde algunos veteranos que han tocado en este evento cuando daba sus primeros pasos volverán a ser protagonistas indiscutibles del festival, como Kike Perdomo Sextet. El programa engloba un total de 11 proyectos canarios, entre los que cabe destacar a Miriam Fleitas & D’Local Groove, Yone Rodríguez Sextet, Javier Infante & Pablo Rodríguez, Luis Merino, Simbeque, Luismo Valladares Quartet, Yexza Lara & Pablo Selnik, Pablo Queu Sextet, Gino Marcelli Trio o Jonay Mesa Quintet.

En esta 30ª edición, Canarias Jazz & Más llega a las ocho islas por primera vez en una misma edición, puesto que ya había realizado conciertos en todas, pero no en el mismo año. Este hito es posible gracias a la colaboración de todas las instituciones que hacen posible la celebración de este encuentro musical.