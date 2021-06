La indignidad de merecer

Una réplica por parte del columnista Pedro Limiñana, autor de La filosofía Moral de Ernst Tugendhat (ULPGC, 2009), al columnista Antonio Perdomo Betancor, jalonó el sábado pasado la opinión de este periódico con una flagrante contradicción. El objetivo parece ser hacer justicia a que la meritocracia es dañina para una sociedad igualitaria. Pedro Limiñana, basándose muy apropiadamente en la libertad sartreana, escapa del galimatías con la famosa frase de Sartre: «Podemos elegir ser huidizos, intangibles, vacilantes, etc.; incluso podemos elegir no elegir». El columnista versus Perdomo se basa en esta afirmación para enarbolar una actitud paciente, ovejuna, como mostración de libertad. Limiñana sigue corrigiendo a Perdomo Betancor, quien alterado por la carrera hacia el vacío que ha elegido la sociedad que nos rodea, y aplicando el sentido común, alerta acerca de que la libertad es incompatible con las tesis que cuestionan la meritocracia. Esto de la meritocracia es un concepto antiguo, utilizado por vez primera por el sociólogo laborista británico Michael Young, en 1958, en su libro The rise of the meritocracy, 1870-2033: An essay on education and equality, y que generó una serie de contradicciones, hasta resultar apropiada por los partidarios de que el mérito vale para algo, lo contrario, cómo no, de lo que pretendía el laborista, que era luchar contra la elitización que hace que gobierne una «élite incansable» sobre una «masa estólida», a partir de la suma del coeficiente intelectual y el esfuerzo, lo cual provoca un mérito competitivo que va dejando atrás a los menos capaces.