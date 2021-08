Coque Malla: «Aunque componga para teatro, lo mío son el rock&roll y los discos»

Clara y el abismo cuenta con libreto musical compuesto para la ocasión por usted, que vuelve en este montaje a componer para teatro después de sus experiencias anteriores en El otro lado de la cama, de David Serrano, con la que obtuvo una nominación a los Premios Max en 2004, y tras obtener el Premio Goya a la Mejor Composición Musical por su participación en la película Campeones (2018), de Javier Fesser. Explíqueme cómo ha sido esta experiencia en Gran Canaria…

Más que el libreto musical son canciones. He hecho cinco canciones y el pianista y otras personas han realizado, partiendo de ellas, algo de música incidental. Mis temas forman parte de la obra de manera fundamental porque cuentan parte de la historia. Siempre le digo a Mario Vega, el director, que creo que el texto es la versión literaria de la historia y las canciones, la visión poética de la narración. Es muy interesante que funcionen juntas. He visto el montaje y creo que, efectivamente, funciona increíble. Hablamos de la magia, de la sinergia de los montajes, los procesos creativos. Muchas de las canciones las escribí incluso antes de leer el texto y encajan perfectamente con él. Lo vi cuando sí lo leí. La historia la conocía por encima, pero no estaba escrito el texto. Yo empecé, en cuanto Mario me hizo la propuesta, a trabajar y, como he dicho, muchos temas estaban escritos antes de saber realmente la mecánica del argumento.

¿Ha compuesto para muchas obras de teatro?

Compuse, junto con mi hermano, una música para un montaje teatral de mi padre hace muchos años. Y luego puse música junto a Miguel a una obra de teatro que se llamaba Trampa para pájaros que dirigió mi padre. Luego también hice la dirección musical de la versión teatral de Al otro lado de la cama. Poco más he realizado en este área, la verdad. Me siento muy contento con el proyecto actual, con el resultado y ha sido una experiencia maravillosa. En realidad, sigue siéndolo porque todavía no ha acabado el proceso. Falta por pulir algún detalle hasta su estreno. Vine a Las Palmas a ver el ensayo y error del Laboratorio Galdós donde se invita a gente del público a que vea el espectáculo y dé su opinión. Mario toma notas por si hay cambios y yo también lo hice para las canciones. Todavía nos queda un mes por delante para afinar el espectáculo.

¿Hay que hacer muchos arreglos a las canciones?

No, muy pocos. Solo algunos pequeños ajustes armónicos, de alguna nota, pero cosas mínimas porque está increíble el trabajo. Mario me enviaba vídeos de cuando empezaban los ensayos y ahí sí le hice sugerencias importantes. Me ha emocionado ver cómo estaba hecho, cantado, tocado e interpretadas las melodías. Que hagan su propia interpretación es algo enriquecedor para la canción. Sobre todo, hay texto porque se trata de un espectáculo teatral de una hora y cuarto. Las canciones que aparecen de vez en cuando dan la visión poética, como he dicho, de la historia que cuentan las dos actrices.

¿Y componer para películas?

He hecho una, la banda sonora de Todo es mentira, una película de los años 90. También compuse para el cortometraje El Columpio, pero lo mío son el rock&roll y los discos.

¿Cuál es su lado más destacado? ¿El de cantante, compositor o actor?

Yo soy cantante y compositor.

¿Como le va su carrera en solitario? Yo lo seguía cuando pertenecía a Los Ronaldos que tuvieron grandes éxitos…

Maravillosamente bien. Estamos con un disco, Revolución, que funciona, está arrasando y agotando entradas en todas partes. La gira va como un tiro. Ha sido, quizás, un poco interrumpida por la pandemia, pero nos va estupendamente.

Entonces, ¿cómo han resultado las giras con la pandemia? ¿Y el resto de proyectos?

Pue como a todos. Teníamos una gira muy grande. Afortunadamente pudimos hacer la primera parte, en invierno y luego nos quedaba la parte extensa en grandes escenarios y festivales y hubo que suspenderlo entero. Lo tuvimos que reconvertir en unos conciertos acústicos y ahora, afortunadamente, las medidas se han abierto un poco y este año estamos retomando algunos de esos grandes conciertos que no pudimos hacer el año pasado y este sí, pero esperemos que la gira de verdad la podamos efectuar en 2022. No sé si vendremos por Las Palmas, pero no sería raro porque en todas acabamos viniendo a las islas canarias.

¿Qué tiene ahora de interés en lo que esté inmerso?

En un gran recopilatorio de toda la carrera, con canciones de Los Ronaldos, de todos los discos en solitario y todas las colaboraciones. Saldrá en octubre acompañado de una canción nueva que será la punta de lanza del mismo.