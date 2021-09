El creador Atilio Doreste indaga en el territorio entendido como espacio de creación, percepción y pensamiento

La exhibición de los trabajos/experiencias/objetos que Doreste muestra hasta el 15 de octubre en la sala situada en el número 8 de la calle Colón, en Vegueta, aporta una lectura más sobre el espacio circundante entendido en términos metafóricos y derivas de percepción inédita. La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Atilio Doreste se describe a sí mismo como caminante: artista plástico, fotógrafo y fonografista. Es profesor titular del departamento de Pintura y Escultura de la Universidad de La Laguna, investigador del Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales y miembro de la Cátedra de Turismo.

Su actividad artística e investigadora se centra en el paisaje y el territorio. Es fundador del grupo de investigación interuniversitario Taller de Acciones Creativas, con el que ha organizado diversas becas de paisaje y talleres de fotografía de alcance nacional. Desarrolla proyectos de investigación competitivos relacionados con el paisaje, la edición, y la fonografía.

Según señala el artista, “el lugar de partida de este trabajo es la escucha atenta, lo performativo, la huella y el rastro, es decir, procesos de categoría experiencial que, tras un proceso de análisis y de investigación, se traducen en hitos visuales que, hasta ahora, no han tenido un lugar donde mostrarse conjuntamente”.

El lugar de partida de la propuesta Ejercicios de suelo es la huella y el rastro, es decir, procesos de categoría experiencial que, tras un proceso de análisis y de investigación, se traducen en hitos visuales que, hasta ahora, no han tenido un lugar donde mostrarse conjuntamente. Si bien la base de estas creaciones es el paisaje de las Islas, la lectura en todas sus dimensiones es una cuestión que afecta a un sustrato mucho más amplio como es el territorio, entendido como espacio de creación, percepción y pensamiento.

Así, el autor ha profundizado sobre este tema en muestras internacionales, donde ha desarrollado sus formas y procesos, transponiendo las interpretaciones y aumentando sus posibilidades. Algunos antecedentes de esta propuesta han sido una instalación realizada en la residencia de artistas Paesaggi Migranti, donde se planificó un camino de barro sonoro donde el tránsito de barro era amplificado en un cúmulo de altavoces, en la alusión a la vocación trashumante de Pennabilli; y diversas acciones como la partitura gráfica ‘0,77’ (Papel Engomado, nº 10, comisariado por Lola Barrena) o a instalación de escultura sonora y fotografía The Soundcages (Iklectik Gallery, Sonic Waterloo Festival 2017 de Londres).

Profesor Titular de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, generalmente su actividad artística e investigadora se centra en el paisaje y el territorio. Doreste presentó en 2020 al programa de las residencias artísticas del CAAM el proyecto ‘Suelo Sub’, una composición electroacústica diseñada para el lugar, un híbrido entre lo plástico –escultura y pintura— y el arte sonoro. ‘Suelo Sub’ se enfoca desde un proceso dentro de la serie-proyecto ‘Ejercicios de Suelo’, una propuesta de largo recorrido que aborda el territorio y el paisaje traducido a lo visual. El artista se centra en un sustrato aún más amplio que el paisaje: el territorio, entendido como espacio de creación, percepción y pensamiento. Parte de la escucha atenta, lo performativo, la huella y el rastro, mediante un proceso de análisis e investigación.

Ha sido director en el Taller de Acciones Creativas (Arte, Naturaleza y Paisaje), el Proyecto Mapa Sonoro de Canarias, el Laboratorio Editorial Canario, el Laboratorio de Arte Sonoro Auriculab, el Auditorio 15 Sillas y el Aula Cultural de Fotografía y Fonografía.

