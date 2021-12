«El público ve ‘Christmas Show’ como la cuenta atrás para que llegue la Navidad»

¿Cómo empezó este espectáculo hace ya más de siete años?

Todo comenzó en el año 2013 cuando teníamos una fecha en el mes de diciembre en el Teatro Víctor Jara, en Vecindario. y se me ocurrió montar un show de Navidad para esa ocasión. A partir de ahí lo hemos vuelto a representar tanto en el mismo teatro como en el Teatro Guiniguada y el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria ininterrumpidamente cada año por estas fechas.

¿En qué se parece The Christmas Show 2021 a los de los otros años?

En el show hay números que siempre forman parte del espectáculo, año tras año. Los clásicos de siempre. Hay, por ejemplo, un número que se llama Comentarios de textos de Villancicos al piano dónde busco el humor a esas letras de villancicos que hemos cantado toda la vida sin pararnos a pensar qué es lo que realmente estamos cantando. Ese número tiene mucho éxito. La versión anglo-sajona del Silent Night casi al final del show crea un clima de mucha paz y es un momento muy cercano entre el espectador y yo; también es un must en todos los Christmas Shows. Todo eso se complementa con monólogos referentes a estas fecha, y también algún adelanto del próximo estreno. En algunos años he contado con la aparición de estrellas invitadas como Mingo Ruano, Thania Hill y Xayo, éste último en 2019.

¿Se ha dado cuenta que el Christmas Show se ha convertido en un referente navideño de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y el resto de la isla también?

Sí, es algo que me alegra mucho; hace ya unos años que el público lo toma como la cuenta atrás de las semanas navideñas propiamente dichas. Últimamente lo representamos justo el fin de semana anterior a la Noche Buena; y en ese momento el público sale del teatro feliz y con un espíritu aún más navideño si cabe.

¿Qué crees que espera el público del Christmas Show?

Cómo en cualquier show que hago, la gente va buscando ese humor en formato ‘espectáculo musical’ que ofrezco. Mucho standart americano en las canciones que canto y a veces interpreto al piano, en las que adapto las letras al castellano en tono humorístico. En el Christmas Show es lo mismo, pero en formato navideño. No obstante, he notado que en estos últimos años de pandemia, la gente agradece que le dé la vuelta a la situación extraordinaria y nefasta que estamos pasando, de manera que también de ahí podamos sacar algo positivo y en tono de humor. En conjunto, The Christmas Show es un show que aún siendo humorístico, también es entrañable.

¿Es usted de celebrar mucho estas fiestas?

A mí siempre me han gustado estas fiestas desde que era niño; decorar la casa y celebrar los días señalados con la familia y amigos siempre ha sido muy importante para mí. Pero con el paso del tiempo y a medida que cumplo años hay cosas que han cambiado. La decoración de la casa es mucho más simple y práctica (que se pueda montar y desmontar muy rápidamente); hace muchos años que no celebro el fin de año, lo paso como un día y noche cualquiera. Pero el 24 y 25 de Diciembre siempre lo paso con mi familia y en esos días suelo también reunirme con mis amigos más cercanos.

Cuénteme algo de esa relación especial que tiene con sus técnicos en los shows, que queda latente a lo largo de todo el montaje.

Jajajaja... Sí, es divertido. Una vez un técnico se equivocó de vídeo en un show y resolví la situación echándole un bronca en plan diva arrabalera. Fue algo improvisado y la gente se rio muchísimo, técnico incluido. Lo cierto es que mis técnicos me conocen bien y se meten en el show. A partir de ese día, el número de la bronca al técnico es un clásico en mi espectáculo.