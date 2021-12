El Hierro según Guimaré, en Berlín

La actriz canaria Yaiza Guimaré ha conseguido llevar su profundo amor por la isla de El Hierro hasta Berlín. Lo ha hecho -en compañía del director Quike Francés y la productora Efir-Art- con un corto documental que ha sido seleccionado para participar, este jueves y viernes, en el International Art Film Festival de la capital alemana. El proyecto, titulado La isla del meridiano, es la narración personal de la intérprete en su regreso a El Hierro tras haber grabado la exitosa serie de Movistar+ protagonizada por Candela Peña, que catapultó a la isla y a sus paisajes a la fama internacional.

Guimaré interpretó a Elvira en Hierro, el thriller de dos temporadas de duración de los hermanos Coira. Ahí fue cuando esta grancanaria conoció por primera vez este territorio, a sus paisajes y a sus gentes. «Después de haber grabado Hierro, tenía una conexión muy fuerte con la Isla. He estado regresando constantemente y el Cabildo me propuso hacer unos vídeos de promoción de la Isla. Grabé dos vídeos cortitos, uno de cuatro minutos y un teaser de un minuto. Todo tiene un toque muy personal porque es un testimonio sobre qué me trasmite a mí esta isla y por qué para mí es tan especial y tan mágica», explicó.

Una vez entregados estos dos primeros vídeos promocionales, Guimaré y Francés cayeron en la cuenta de que todavía tenían mucho más material grabado por explotar. «Después de haber estado tres días haciendo muchas tomas y grabando, resultó que entregamos los vídeos al Cabildo pero teníamos mucho material. Pensamos en hacer un corto documental con todo eso. Así lo hicimos y lo estamos moviendo por festivales internacionales. El primero que nos ha seleccionado es el de Berlín, ha sido alucinante».

Ni los vídeos promocionales originales ni este cortometraje documental que arranca en Alemania su prometedor recorrido por festivales especializados se parecen a ningún tipo de publicidad turística que se haya visto antes en las Islas. «Es un testimonio personal donde yo describo lo que me ocurrió la primera vez que llegué, qué me ocurre cada vez que llego y qué me pasó a mí durante el rodaje de Hierro», contó emocionada la actriz. «Para mí era la primera vez que visitaba la Isla, la serie me permitió descubrirla. Hablo de las emociones, de lo que me pasa en esa Isla», añadió.

Guimaré ya tenía experiencia con este tipo de material promocional gracias a colaboraciones con Turismo de Tenerife. Con ellos grabó ya otros tres proyectos audiovisuales. Siente que esta narración cercana y personal es la mejor promoción que se le puede hacer a un territorio. «Es la manera más cercana de hacer una promoción turística de algún lugar. Sinceramente, estoy muy aburrida de los vídeos de Canarias: el mismo atardecer, la misma pareja y ahora el dron. A mí no me estimulan y pienso que igual al de Valladolid tampoco. Lo hemos visto mil veces», lamentó.

Los vídeos que Guimaré rodó para el Cabildo de El Hierro se estrenaron con éxito el pasado 1 de noviembre en la Feria Internacional de Turismo de Londres. La proyección en Berlín de esta semana será el estreno de este corto documental cuyos autores confían en que pueda verse pronto en otros certámenes similares. «Intento que lo que hago tenga personalidad y lo que ocurre en este corto es que además tiene un toque muy de cine. Tiene toda una calidad cinematográfica que no suele tener la publicidad al uso», precisó.

La actriz, que también ha trabajado en proyectos como Élite, de Netflix, y junto a actores de la talla de Carmen Maura o Federico Luppi, quiere continuar por la senda que le ha abierto este proyecto. «Ojalá esto me abra puertas para poder seguir promocionando Canarias. Es algo que me apetece muchísimo hacer pero con este toque personal, testimonial, cercano y con otro tipo de planos. Espero que este aval me abra puertas para continuar haciendo este trabajo con todas las Islas».

Sin lugar a dudas, la serie Hierro ha convertido a Guimaré en una de las mejores embajadoras de la Isla. «Me quedé muy flipada cuando hicimos la serie. Además había una cosa que ocurrió en el rodaje y que pasó también luego cuando hicimos estos vídeos: la isla marca el ritmo. Tú puedes ir con el plan que quieras pero de repente empiezan a entrar las nubes y todo cambia».

La isla del meridiano es un reportaje visual y sonoro de las sensaciones que transmite la abrumadora naturaleza de El Hierro. «En el corto hablo de lo que me transmite física y energéticamente y de lo que ocurre cuando te relacionas con la gente, de su ritmo y de la naturaleza, que es imponente», insistió la actriz.

La banda sonora de la cinta la pone Paco Perera con Tango, un tema extraído de su álbum Tájara. Gladys García Mederos se hizo cargo del maquillaje y la peluquería y Ana Salcedo se encargó de la asistencia durante el rodaje. Como actriz, el último trabajo de Guimaré es la película Todos lo hacen (2020), de Martín Cuervo.