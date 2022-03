La compositora María Eugenia León desata sus sentimientos en ‘Busca la alegría’

La grancanaria María Eugenia León es la autora de Busca la alegría, obra ganadora del Concurso para Compositoras Canarias que este viernes 11 de marzo a las 20.00 horas, estrenará en el Auditorio Alfredo Kraus la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria bajo la dirección del maestro Mark Chichon. Este concierto también cuenta con la presencia del pianista Rudolf Buchbinder, referencia actual en el repertorio clásico-romántico, que interpretará el Concierto para piano nº 1 de Brahms, en una velada que se completa con la primera interpretación en temporada por esta orquesta de la Obertura Dramática de Antonín Dvorák.

El concurso para Compositoras Canarias que organiza la OFGC parte del compromiso de esta orquesta con la creación femenina, fomentando y dando mayor visibilidad al trabajo creativo de las compositoras de las Islas. Con esta convocatoria la Fundación OFGC se suma a las celebraciones del Día de la Mujer. Para la propia autora, desde el punto de vista personal, al componer Busca la alegría, «tuve que recordarme a mí misma que se trataba de compartir lo que llevo dentro sin esperar nada a cambio». Para ello «puse a un lado en la medida de lo posible el qué dirán, las expectativas, y simplemente decidí abrir mi corazón y sacar lo que había dentro».

Sin embargo, desde el punto de vista técnico, la compositora aclara que «recientemente había terminado otra obra orquestal, y tenía fresco el motor de ideas compositivas así como las técnicas de orquestación e instrumentación». Eso ha sido clave para «poder componer esta obra en el mes de enero y ser capaz de hacerla en el plazo de la competición». Por otro lado, dentro de la búsqueda temática, «hay una gran parte de alineación de los sentimientos que pueda tener y sacarlos para afuera. Así que, me siento en el piano e improviso. Sin juzgar lo que salga, simplemente, voy sacando todo y cuando estoy preparada voy organizando y eligiendo las ideas que formarán parte de la obra».

María Eugenia León, que trabaja como asistente de dirección coral y pianista acompañante de los coros infantiles en Santa Mónica (California), reconoce que el título, efectivamente, tiene que ver con los momentos de desesperación que a veces atacan a algunas personas «especialmente en estos momentos que estamos viviendo, en los que considero fundamental insistir en buscar la alegría. Aunque no es que meditara de dónde venía el título o qué consecuencias podía traer, más bien fue el resultado de mi propio proceso de composición y entendimiento de mis propios sentimientos al finalizar la obra», añade.

La autora reconoce que este premio para ella es un sueño hecho realidad por muchos aspectos. «Éste va a ser mi primer estreno con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Llevaba tiempo deseando que esto ocurriera, y además es todo un honor que el maestro Chichon vaya a dirigir mi obra», asegura. «Busca la alegría está en muy buenas manos y no puedo pedir más. Aunque por motivos de trabajo, no he podido viajar para el concierto, estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de escuchar la obra. El ver que tantos años de trabajo y esfuerzo tienen su recompensa, no hay oro que lo pague. Es verdad que la vida de los compositores en general no es fácil, y especialmente puede ser complicada al ser mujer, pero cuando momentos como éste ocurren, todo ha merecido la pena. Y estoy recibiendo mucho cariño por parte de familiares, amigos, colegas de profesión. Mi obra va a estar muy bien arropada y solamente deseo que la disfruten lo más posible».

Por otro lado, la compositora subraya que «este concurso abre muchas puertas, no solamente a mí como ganadora de esta primera edición, sino también, para el futuro más igualitario de los compositores y compositoras de las islas. Hay muchísimo talento y espacio para todos y todas, y con esta iniciativa se abre la puerta que nos acerca a la igualdad de oportunidades. Así como considero maravilloso que a través de este concurso el público sepa que estamos aquí, que estamos creando, solamente necesitamos que se nos den oportunidades y que la gente venga a escuchar música nueva».

La compositora reconoce a su vez que su próximo compromiso en EE.UU. es muy importante. «La semana que viene tenemos el concierto como parte del Stairway of the Stars, que se va a celebrar después de 3 años que no se ha podido». Se trata del «regreso de uno de los momentos más importantes del año para el Coro de Honor y esperemos que podamos volver a tenerlo todos los años a partir de ahora», puntualiza.