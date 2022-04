Una película surcoreana sobre las dudas adolescentes es el plato fuerte de la Linterna mágina. Se trata de Kim Min-Young of the Report Card (Jisun LIM, Jae-eun Lee, Corea del Sur, 2021, 94 min.) cuyo último pase tendrá lugar hoy, a las 17.00 horas, en la sala 6 de Cinesa en los Multicines El Muelle.

Tres estudiantes de secundaria deciden terminar con su club de poesía para concentrarse en sus pruebas de acceso a la universidad. Al año siguiente, intentan retomar el club, pero la distancia y la diferencia horaria las bloquean. Kim in-young of the report card es una historia sobre el fin de la infancia, sobre cómo las amistades platónicas acaban por desvanecerse a pesar de cualquier intento por conservarlas. Jeong-hee, de 20 años, no va a la universidad y trabaja a tiempo parcial.

Pero más tarde se reencuentra con Min-young, su antigua compañera de cuarto de la escuela secundaria, por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, Min-young, que sí es estudiante universitaria, está ocupada atendiendo sus asuntos personales y se siente incómoda con la visita de Jeong-hee.