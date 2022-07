Éxito rotundo del tecno pop británico

El Gran Canaria Arena no fue ninguna excepción en el disfrute, el apoyo incondicional a sus ídolos y los cánticos en un inglés, algunos mejor que otros, en el concierto ofrecido anoche por el dúo británico Pet Shop Boys en Gran Canaria.

Con un espectáculo de luz que dejó deslumbrados en todos los sentidos a un público fiel, los reyes del tecno pop de los 80, pero que se mantienen un ritmo más propio de maduros bien conservados, renovaron sus votos con el público grancanaria, como ya lo habían hecho esta semana en Santa Cruz de Tenerife.

Los asistentes al espectáculo disfrutaron, desde el inicio, de temas remezclados como el de U2 Where the streets have no name, o , de Dona Summer, en un amplio repertorio que pasó por temas como Suburbia, Can you Forgive Her, Opportunities, Where The sstreets/Can’t take my Eyes, Rent, Don’t Know What You Want, So hard, Left To My Own Devices, Single Bilingual/Se a Vida e Domingo Dancing,, Monkey Business, New York City Boy, Drunk, Jealousy, Love Comes Quickly, Losing My Mind, Always On My Mind

Los espectadores de anoche también aplaudieron, no sólo al dúo con los sintetizadores que acompañaban a los cantantes, sino también a la banda que hacía todavía más impactante el sonido.

Como en conciertos anteriores, Neil Tennant presumió de su español y le preguntó al público si sabían dónde podría «encontrar una discoteca por la zona», como si su propio concierto no fuera suficiente. El público, por supuesto, aplaudió la broma.

Neil Tennant ha asegurado esta semana estar «encantado» de estar en España, tras su última actuación en Bilbao antes de llegar a Canarias, el pasado jueves, a Santa Cruz de Tenerife y anoche en el Gran Canaria Arena.

Los británicos, con un recital de unos 90 minutos, han aportado una mezcla de psicodelia, nostalgia y electrónica que ha congregado a adolescentes y a aquellos que lo fueron hace casi cuatro décadas, las mismas que Chris Lowe lleva manjando los teclados y sintetizadores debajo de una gorra y dtrás de unas gafas de sol.

Tennant,el chico de la tienda de mascotas, ha cumplido este mes de julio, el día 10 precisamente, 68 años y lo ha celebrado cantando dos de sus grandes éxitos Go west e It’s a sin.

Pocos grupos pueden presumir de una lista de reproducción en un concierto tan largo en que todas y cada una de las canciones sean singles y éxitos conocidos y reconocidos. Pocos grupos transitan de una canción a otra con tanta fluidez y sin que baje el ritmo. Y pocos grupos pueden permitirse comparecer y dejar fuera algunos de sus productos más populares sin que el resultado se resienta.

Los Pet Shop Boys son una pareja musical única que como escritores, productores y remezcladores que han colaborado en sus más de 30 años de historia como artistas como Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minelli, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, , The Killers and Girls Aloud. Además de haber escrito el musical del West End de Londres, Closer to Heaven. En 1999, fueron elegidos el dúo más exitoso de la historia del Reino Unido.

Salvo contadas excepciones en los años 80, a partir de finales de los 90 el dúo compone y colabora frecuentemente con otros artistas, tanto en la producción, composición y remezcla de temas. Son considerados pioneros del pop eléctronico.Neil Tennant y Chris Lowe se conocieron en una tienda de artículos electrónicos en King’s Road, en Chelsea, Londres el 19 de agosto de 1981.11 Esto sucedió debido a que Neil, después de la compra de un piano electrónico, no sabía cómo enchufarlo a una fuente de potencia, y entonces se dirigió a la mencionada tienda para adquirir un plug especial para el equipo; ahí fue que se encontró con Lowe.

Como tenían en común su afición a la música (incluso Tennant escribía como crítico musical en Smash Hits, una revista musical que dejó de existir en 2006),12 decidieron escribir juntos, a pesar de la disparidad de gustos artísticos entre ellos: a Neil le gustaba la música clásica y a Chris el dance. Originalmente pensaban llamarse West End, debido a su gusto por el centro londinense, pero luego cambiaron a su nombre actual recordando a un amigo de ambos que trabajaba en una tienda de mascotas. A Tennant, particularmente, le gustó mucho este nombre porque sonaba como el de un grupo de rap.

Para 1994 realizan una gira, el Discovery Tour, que los lleva a Australia, Singapur, México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, países en los cuales, causaron un gran impacto debido a la puesta en escena, donde mostraron una pareja de hombres semidesnudos acariciándose en una jaula, y en otra jaula, dos chicas, y que causó mucha controversia, pero que dejó muy complacidos a sus seguidores. En Colombia agotaron las entradas un mes antes.