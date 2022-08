Jorlennis Rodríguez: «La musa me pide y me exige que busque dónde apuntar»

Las mujeres cada vez se están haciendo más fuertes en el sector musical y sobre todo entre los ritmos latinos. ¿Ya era hora no?

En todos los sectores ¡ya era hora! El mundo está desaprendiendo. Era necesario cambiar algunas cosas que no eran ‘normales’.

Su relación con Canarias no es algo nuevo. ¿Qué le transmite este Archipiélago y sus gentes?

Fue un flechazo desde el primer día, tendrá algo que ver con que mi alma es isleña, con la playa o con el corazón. No lo tengo muy claro aunque todas las opciones me valen. Mi personalidad siempre ha encajado a la perfección con el espíritu canario. Será qué tenemos muchas cosas en común pero a Lennis en Canarias siempre se le ha mimado mucho.

¿Sabe que cómo usted en estas Islas somos una mezcla de Europa, América y África?

Pues justo acabo de mencionarlo en la pregunta anterior! Hasta en eso coincidimos. Canarias es rica en todo. Desde lo cultural, lo genético, lo atmosférico, geográfico… No se queda nada.

Por cierto, Juseph habla maravillas de usted.

Ese negro tiene mi respeto. ¡Él y todos los muchachos de las islas que están apretando fuerte! Manteniendo el legado de los vieja escuela que tanto esfuerzo llevó cuando la musica no era tan consumida como ahora y recordándole al mundo donde está Canarias y porque es de los trampolines mas importantes de la musica entre América y Europa entera. Que a nadie se le olvide que lo que aquí se prende, ¡se lo llevan pa to’ los lao’s!

¿Cómo entiende usted al mundo de la música actual?

Para mi la musica es primero mi pasión, y luego mi trabajo. Entiendo que no estoy jugando, que yo hago Arte pero no ‘regalo’ discos. Que me muevo en una industria musical con sus reglas y sus formas como cualquier corporación o negocio. Y como cualquier producto que se ‘venda’ busco tener claros mis sentimientos y mis emociones para poner verdad en mis canciones. Porque lo que se ‘vende’ es un disco no lo que va dentro de el. Mi música es pa’ mi gente y yo nací para esto.

¿Y a la hora de componer cómo se enfrenta usted al folio o la pantalla en blanco?

Yo no me enfrento. Yo me debo a ella. No me siento a componer, no me siento a buscar qué componer. La musa me pide y me exige que busque donde apuntar. Es decir, no es algo técnico, es mas emocional. Evidentemente tiene cosas técnicas pero eso ya es después que lo elemental ha salido del corazón. Mucha gente no entendería este proceso y para cada artista será diferente. Pero digamos que ‘componer’ es ponerle sonido y palabras a un sentimiento, es como suena una historia entera, una melodía, una sola melodía, puede contar una historia entera, es mi manera de contarlo ese sonido. Y la gente lo sentirá porque para mi así es como suena que te partan el corazón o una noche de fiesta. Ese es mi don, hablar con música. No se si me explicado. Cosas frikis de artistas supongo…

¿Quiénes y qué le inspiran?

Todo, vivir es la biblioteca para ser Lennis. La verdad es lo que va sucediendo. Si no vivo no hay nada que contar. Todo, lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, la bondad, la envidia, la codicia, la nobleza. El party, el amor, el desamor, la disciplina… todo.

Su legión de fans la adoran. ¿Buena química?

Solo con los que voluntariamente quieran vibrar con lo que yo hago. Mi arte no se impone, y quien viene suele quedarse.

¿Qué van a encontrar quienes acudan al VIVA reggaetón Maspalomas?

Toda mi energía positiva expuesta al máximo. Es imposible no sentirme comprometida a hacer mi mejor show cada vez que subo a un escenario y si es en Canarias, ya le añade un plus…

¿Lo piensa dar todo?

¡Hasta que no quede nahh’ muchacho!