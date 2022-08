Venta de entradas de Coldplay en Ticketmaster: "Es injusto que se venda antes en Canarias"

La estupidez humana en su máximo esplendor. El colapso en la venta de entradas del grupo británico Coldplay continuó este jueves, 25 de agosto. Los tíquets para ver a Chris Martin se han puesto a la venta este jueves, aunque el miércoles se vendieron unos pocos a usuarios registrados Live Nation.

Más de 300.000 personas se citaron en la red para conseguir una entrada para escuchar en directo canciones como 'Fix You', 'Viva la Vida', 'My Universe' o 'Yellow'. Más demanda que oferta una vez más, que obligó al grupo a añadir una nueva fecha en Barcelona: el domingo 28 de mayo de 2023.

El nerviosismo de la gente fue latente desde el minuto 1 ante la impotencia por hacerse con unos boletos y han dejado perlitas en las redes sociales.

Coldplay anunciaba la "venta de entradas este jueves a las 10:00 horas (09.00 en Canarias) a través de livenation.es y Ticketmaster con un límite de entradas de 6 por persona".

Ante tantos comentarios, la usuaria de Twitter @JustinaEtulain mostraba su malestar "es injusto que en Canarias las puedan comprar antes. Tengo mucha ansiedad", dijo la joven que no tuvo en cuenta la diferencia horaria entre las Islas y la península. Este comentario le ha valido una nominación en los "prestigiosos" Premios Tolete.

Coldplay arrasa en Wembley

Coldplay está de vuelta. Han pasado ahora seis años desde la última vez que la banda encabezada por Chris Martin pasó por España. Y en mayo de 2023 servirán doble ración, con conciertos las noches del 24 y 25 en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, bajo su nueva gira anunciada este lunes, Music Of The Spheres World Tour. Será la carta de presentación en vivo de su último disco, con el mismo nombre, y el retorno del grupo a los escenarios de todo el mundo.

Entre su último trabajo, Music Of The Spheres (2021), y el último que interpretaron en directo en España, A Head Full Of Dreams (2015), ha habido otro intermedio, Everyday Life (2019). Pero el impacto medioambiental de los viajes llevó a Coldplay a decidir no subirse a las tarimas. “Nos vamos a tomar un tiempo para ver cómo nuestra gira puede ser beneficiosa”, declaró entonces Martin. Se contentaron entonces con dos conciertos simbólicos en Jordania —con la intención de tocar en un país en el que no lo hicieran habitualmente—, uno al amanecer y otro al atardecer. El estallido de la pandemia, además, no ayudó a su regreso.

La última vez que salieron a la carretera fue en 2016, con una gira en la que dieron 122 conciertos por países de todo el mundo. Ahora, a la de su nuevo disco, que empezó el pasado 18 de marzo, han añadido nuevas fechas para 2023, con las que sumarán 45 actuaciones. El doble concierto de la banda en Barcelona supone su regreso a la capital catalana tras siete años, cuando tocaron en el mismo recinto en la gira A Head Full Of Dreams.

Manteniendo la coherencia con sus palabras en el pasado sobre el impacto medioambiental de las giras, Coldplay ha diseñado esta de manera que sea mucho menos contaminante. “Nos comprometemos a reducir las emisiones directas de la gira en más de un 50% en comparación con la anterior (2016-17), y a trabajar con nuestros socios y proveedores para reducir sus impactos y emisiones en la medida de lo posible”, firman en un comunicado en su web.

Además, la banda se ha propuesto hacer unos shows más accesibles, que incluirán intérpretes de lengua de signos locales “para que nuestros invitados sordos o con problemas de audición puedan sentir una mayor conexión con la música”.