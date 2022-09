Hades, Ra, Thor, Sun Wukong, Iron Man, Pinocho, Gilgamesh, Harry Potter, Batman. Todos estos personajes han pasado por las manos de Pascu y Rodri, los dos jóvenes que están detrás de Destripando la Historia, el canal de Youtube que, cuentan con más de cinco millones de seguidores. Ambos han conquistado a todo Internet cantando en casa y narrando los orígenes de tradiciones como San Valentín o Halloween, y cuentos clásicos como Blancanieves o La Cenicienta.

Las creaciones de Pascu y Rodri llegan por primera vez a Canarias. Este viernes, 9 de septiembre, actuarán en el estadio de Gran Canaria y el sábado, día 10, en el Pabellón Insular Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna.

Estos dos hermanos Grimm del mundo digital son amigos de toda la vida. Álvaro Pascual, ilustrador, y Rodrigo Septién decidieron unir sus dos talentos para ofrecer al público de Internet algo nunca visto. Con la combinación de la ilustración y la música, estos dos artistas parodian y destripan algunos de los personajes y mitos más conocidos por la sociedad para contar sus auténticas historias "libres de la tiranía de lo políticamente correcto".

Sus vídeos se cuentan por millones de reproducciones en Youtube y Spotify

"Siempre me ha gustado mucho contar historias que sorprendan, pero me he dado cuenta de que la gente no se plantea qué hay más allá de una historia o si la historia es definitiva. Quiero saber qué hay más allá", cuenta Pascu.

"Nunca me ha gustado la historia ni la pasión por divulgar, sino entretener, y ahí está lo gracioso, la divulgación ha venido por casualidad; yo quería hacer feliz a la gente, y mantener un rigor histórico, y al final nos hemos convertido en divulgadores", agrega Rodri.

"Tardamos alrededor de dos meses en hacer cada vídeo por la producción de dibujos animados y música que tenemos", manifiesta Álvaro Pascual sobre los procesos de creación de sus canciones.

"Hay personajes de los que a veces no hay tanta información como para hacerle una canción y dedicarle esos dos meses de trabajo, pero a veces es todo lo contrario y tienes que resumir mucho en un par de frasecitas", añade Rodri.

Sus vídeos se cuentan por millones de reproducciones en Youtube y en otras plataformas como Spotify: Hermes -13 millones de reproducciones en Youtube-, Odín -27-, Capitán América -13 millones-, Anastasia -20 millones-, Barba Azul -28-, La Sirenita -11 millones- o Juego de Tronos -4 millones-.

Muchas han sido las historias que han 'destripado' estos dos artistas que le ha llevado a mostrar sus creaciones desde sus casas a llenar salas de conciertos, salas de teatro o hasta estadios tanto en España como en territorio americano. Todo ello convierte sus conciertos en todo un potaje cargado de diversión y divulgación que atrae a todos por igual independientemente de su edad. De ahí que en sus conciertos se puedan ver a padres con hijos, adolescentes y también adultos.