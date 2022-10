El Festival Internacional de Cine de Gáldar ponía fin, el pasado fin de semana, a la edición de su décimo aniversario, con una gala muy emotiva que se celebró en el Centro Cultural Guaires.

La película As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, se hizo con la Guayarmina de Bronce al Mejor Largometraje y la polaca Stagnant, de Konrad Kultys, hacía lo propio con el galardón al Mejor Cortometraje. Por otro lado, fueron muy aplaudidas las Guayarminas de Bronce al Mejor Corto Canario, que recayó en La Hostia, de Gerson Ramos y al Mejor Cortometraje del Gáldar Rueda, que fue a parar a Los Molinos de la Paz, de Naara Rodríguez y Juan García. La gala dió comienzo con un emotivo mensaje del actor Dani Rovira, enviando «todo mi cariño a la gente del FIC» y prometiendo su asistencia en una próxima edición.

Ruth Armas, directora del FIC Gáldar 2022, resumió con tres palabras los diez años del festival: «ilusión, compromiso y energía». Entre el público, se presentaron caras conocidas, como la de la actriz Cristina Medina (Aquí no hay quien viva), los actores canarios Maikol Hernández y Aroha Hafez y el director de cine Félix Sabroso, encargados de entregar algunos de los premios. También estuvieron presentes, para entregar distinciones, el director de programación del FIC Gáldar, Ángel Hernández, el productor y distribuidor de Digital 104, Jonay García, David Cánovas, director de Cinedfest, Carlos Ruiz Moreno, concejal de Educación de Gáldar, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Ana Teresa Mendoza y la concejala de Recursos Humanos, Idaira Mateos.

En la Sección Oficial de Cortometrajes, la Guayarmina a la Mejor Dirección fue para Gerald B. Fillmore, por For Pete’s Sake. Saman Mustefa por Aforoz, recibió la Guayarmina de bronce al Mejor Actor y, Gemma Brió, por Perdona, estaba durmiendo, la de Mejor Actriz. Por otro lado, la Guayarmina de bronce a la Mejor Dirección de la Sección Oficial de Largometrajes recayó en Alejandro Loaiza Grisi, por Utama. Además, las Guayarminas de bronce al Mejor Actor y Mejor Actriz de Largometraje se concedieron a Ingvar Sigurdsson, por Godland y Vicky Krieps, por Abrázame fuerte. El jurado otorgó además una Mención Especial al largometraje Aftersun, de Lluis Galter.

Pepón Nieto se llevó la Guayarmina de Honor y destacó la relevancia del festival

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, dio paso a la entrega de la Guayarmina de Honor al actor Pepón Nieto. Sosa, que al hilo de la temática antibelicista de la edición no se olvidó de mandar un abrazo a los ciudadanos ucranianos residentes en la Isla, subrayó las cualidades de Gáldar como «capital cultural de Gran Canaria durante todo el año. La cultura es la mejor inversión, porque hace libre a la gente». Pepón Nieto recibió la distinción destacando la calidad de un festival «con vocación internacional, pero que no deja de lado a los que empiezan». El actor malagueño dedicó el premio a Félix Sabroso y Dunia Ayaso y concluyó dando gracias a Sabroso por su «amor a los actores, por su mirada, ese sello canario que no abandona nunca».

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega de los premios al certamen exprés Gáldar Rueda: la Guayarmina de Bronce al Mejor Corto fue para Los Molinos de la Paz y la de Mejor Actor y Mejor Actriz para Josechu del Portillo y Paloma Alvaradejo. Por otro lado, el Premio Especial del Jurado recayó en Víctimas, de Ancor Ayoze, el Premio a la Distribución Digital 104 al corto Estelas, de Antonio Cano, el Premio Isla Calavera al Mejor Corto de Terror y Fantástico fue para Ahami, de Natt Monroy, y el Premio Cinedfest al Mejor Corto de Estudiantes fue para Flotando en el viento, de Idaira Santana.

El momento más esperado fue la entrega de premios del certamen exprés ‘Gáldar Rueda’

El público se puso en pie para aplaudir la Mención Especial del Jurado al cortometraje Guerra Silenciosa, un trabajo tras el que se encuentra el Servicio de Atención a Personas mayores acompañadas del Ayuntamiento de Gáldar, bajo la dirección de Evelio Pérez, que subió a recoger su galardón acompañado de la protagonista del corto, una usuaria del centro. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo, concluyó haciendo balance de estos diez años y planteó cuántas personas a lo largo del mundo han conocido Gáldar gracias al cine y a los cortos del Gáldar Rueda. «Todo el planeta sabrá ahora que existe Gáldar gracias a estos trabajos», declaró Mateo. Tras la entrega de 18 premios y con una foto de familia de todos los galardonados, el Festival Internacional de Cine de Gáldar se despidió hasta la próxima edición.