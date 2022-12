Sting, Summers, Police y la new wave

Sting actuará por segunda vez en Canarias el próximo verano justo doce años después de que el músico inglés diera su primer concierto en las Islas en 2011 en el Estadio de Gran Canaria. Pero a diferencia de aquella ocasión, ahora el exlíder de The Police ofrecerá un directo en el Campo de Fútbol de Adeje en Tenerife y otro en en La Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria los días 3 y 4 de junio, respectivamente. Y, a diferencia de aquella ocasión, actuará con el formato de su banda clásica ya que en su anterior visita lo hizo acompañado por los músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el contexto de una gira que realizaba por el mundo sobre sus éxitos en formato sinfónico.

Por lo tanto, lo que realmente convierte a estos próximos conciertos en especiales es que será la primera oportunidad de poder ver al Sting más austero y auténtico. Será ese Sting que se colocó con su grupo, The Police, como líder del movimiento new wave en Inglaterra a finales de los años setenta. Porque, aunque el inglés haya realizado una carrera en solitario notable, siguen siendo sus temás clásicos del periodo 1978-1983 los más brillantes y decisivos de su repertorio como quedó demostrado en dicho espectáculo. En este punto habría que recordar que el también célebre guitarrista de la banda londinense Andy Summers ofreció otro directo en la isla aunque su paso fuera de una forma mucho más discreta. Concretamente, Summers recalaba en el Archipiélago para presentar su disco Earth+sky el 22 de marzo de 2004 actuando en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En esa ocasión, el guitarrista no interpretó ni un solo tema de The Police. Se limitó a dar rienda suelta a su jazz ortodoxo para su lucimiento como solista. Pero, sea como fuera, tanto para Sting, como para Summers, e incluso para el batería Stewart Copeland, la sombra de su banda, The Police, siempre ha sido muy alargada. Y eso se demuestra en que nunca se haya ido del todo tras su disolución en 1983.

Y me centro en dos casos concretos. El primero fue la gira de reunión que dieron en 2008 por el todo mundo y que se saldó con la publicación de varios discos en directo, sobre todo de un magnífico Live in Buenos Aires, quizás el mejor concierto que hayan grabado nunca. Y el segundo es la recopilación de inéditos de 2018 titulada Flexible Strategies que, probablemente, y valorado de forma conjunta, sea el mejor disco de Police. Y, sí, digo el mejor porque muchas de sus canciones estuvieron desperdigadas por las caras b de sus singles, pasando desapercibidas, irónicamente, para el común de los mortales. Conviene recordar también que The Police fue líder del primer movimiento musical que siguió al punk, la new wave, cuando en todo el mundo, pero principalmente en Gran Bretaña y Estados Unidos, se regresaba a la frescura y espontaneidad de los años sesenta. Junto a la banda de Sting, Summers y Copeland, también fueron relevantes las aportaciones al movimiento por parte de The Pretenders, Joe Jackson o Elvis Costello, otro históricos que también ha actuado en las Islas. La new wave se fue ramificando en diferentes subdivisiones quedando, a día de hoy, como el movimiento más fructífero de la historia de la música. Así surgieron las bandas artys cuyo sonido y letras tenían un toque intelectual y corrosivo como Talking Heads, XTC o Fischer Z. Estaban los after-punk o antecesores de la onda gótica o siniestra como Joy Division, The Cure o Siouxsie and The Banshees. O estaban los grupos que pusieron las bases del tecno-pop (Devo), el tropicalismo (Adam and The Ants) o la nueva psicodelia (Soft Boys).La repercusión de dicho movimiento fue tan grande que también hubo una new wave of the new wave en los años noventa que nos dejó formaciones tan deliciosas como The Libertines, Elastica o Menswear, Shed Seven, The Bluetones o Supergrass.

Recordando la actuación que Sting diera el 13 de julio de 2011 hay que subrayar que la producción constaba de 55 músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con doce músicos que traía él, dando como resultado 68 personas en total sobre el Estadio de Gran Canaria. La productora local, Maldito Rodríguez, trabajó con la internacional Live Nation y el equipo de Sting trajo dos aviones, aunque de todo lo que fue la infraestructura, vídeo y la salida del sonido se encargó una empresa loca. El título de aquella gira, Symphonicity, era un juego de palabras con el título del último álbum de The Police, Synchronicities-, y el nueva disfraz de las canciones. La dificultad que entrañaba un tour de estas características -sería carísimo y poco operativo viajar con una orquesta- se solventaba por parte de Sting tocando con las formaciones locales, que ensayaban antes las partituras. Sting repasó sus grandes éxitos arropado por la Filarmónica y alternó temas de sus años con The Police con los más conocidos de sus discos en solitario. Pasadas las 22.00 horas, con algo más de 30 minutos de retraso sobre el horario previsto, Sting arrancaba en el estadio de Gran Canaria con los acordes del policiano Every little thing she does is magic ante más de 12.00 personas. Tras este arranque llegó If I ever lose my faith in you, uno de los temas más conocidos de su andadura en solitario.

De su discografía en solitario estuvo también la que fue tercera canción de la noche, que además permitió a Sting presentarse al público en español. Explicó que era la primera vez que estaba en Las Palmas y, antes de lanzarse con la conocidísima An englishman in New York, se reconoció un «englishman in Gran Canaria».

Los éxitos seguían llegando con uno de los momentos mágicos de la noche, a la canción sobre la que The Police cimentó su carrera, la historia de esa prostituta llamada Roxanne. Un acompañamiento de guitarra acústica bastó para devolver la magia de aquella melodía 24 años después. Siguieron otras canciones de melodías bien conocidas, como Russians o Fields of gold. La noche ya era, definitivamente, de Sting. El músico inglés conservaba intactos el carisma y la personalidad arrolladora que le dieron la fama. Ya fuera acompañado con sólo dos músicos o con una orquesta de sesenta y cinco, el inglés desprendía la misma pasión y el mismo magnetismo de aquella estrella del rock que sorprendió en el panorama musical mundial hace tres décadas.

La instalación, semejante a la de un teatro al aire libre, permitía que el concierto se escuchara perfectamente desde cualquier lado del estadio. Otro elemento digno de ser destacado es que el hecho de que distribuyera el tiempo en dos partes de sesenta minutos, con un intermedio de 20, permitían que el concierto se desarrollara de una forma apacible.

Y ahora, en el ya inminente 2023, Sting reivindicará esos clásicos de la new wave, como la segunda edad de oro de la música anglosajona, en la que The Police lideraron el gruedo de bandas que introdujeron el reggae blanco, al igual que The Specials lo hizo con el ska blanco o Dexys Midnight Runners con el soul blanco.

Arriba, Sting durante el concierto que ofreció en el estado de Gran Canaria en julio de 2011 junto a los músicos de su banda y los de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. A la izquierda, Andy Summers, con el formato de trío con el que tocó en el paraninfo del rectorado de la Universidad de Las Palmas en 2004. Ambos músicos han realizado una interesante carrera en solitario adentrándose por el jazz desde conceptos muy diferentes. Sting más accesible y Summers algo más académico. |