«La saga de la Torre se implicó a fondo en lo canario y la cultura»

En su nueva obra habla usted de la familia de la Torre.

El libro va de una maravillosa historia de una familia de Gran Canaria cuyos descendientes fueron grandes intelectuales. Comienza el relato con el barítono Néstor de la Torre que mucha gente ha confundido con el pintor, su sobrino, Néstor Martín Fernández de la Torre. Realizo una biografía de todos los de La Torre empezando por el cantante, luego el pintor con su importante obra, donde, en un apartado explico su historia con Gustavo Durán, quien se entremezcla con la familia del libro.

¿Quién fue Gustavo Durán?

Gustavo fue hermano de Araceli Durán que estuvo casada con el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, el cual realizó muchas construcciones importantes: desde el Colegio de las Teresianas, a la Casa del Niño de San José, el Hotel Santa Catalina o el espacio del Pueblo Canario en el que se puede apreciar la canariedad. Se trató de un artista en su profesión. La hija mayor de Néstor el barítono fue la musicóloga canaria Lola de la Torre.

¿Qué representó esta mujer?

Fue la ayudante de su padre, la primera mujer que hizo el bachillerato a la que los profesores le regalaron ramos de flores por estudiarlo, cosa que hasta el momento solo hacían los hombres. Fue una adelantada a su tiempo, una mujer investigadora a nivel musical ayudada por su marido, otro intelectual del que hablo en el libro, un hombre muy importante, Juan Manuel Trujillo, quien fundó en Tenerife La rosa de los vientos. Me refiero a una persona enferma, que durante la Guerra Civil estuvo en el lado republicano y cuento toda su historia en el libro, alguien que el resto de su vida estuvo muy triste, pero fue un gran intelectual.

¿Y cuáles son las referencias que hace a Josefina de la Torre?

A Josefina la enseña a cantar el barítono y su prima Lola de la Torre. Empezó cantando y luego ya pasó a ser la actriz, la poeta, una mujer muy importante en nuestra literatura canaria.

Su hermano fue Claudio que se dedicó a la actuación, ¿no?

Con su mujer fue uno de los grandes del teatro a partir del año 34. Luego llega la guerra y se tienen que venir a Gran Canaria acogidos por Miguel Martín Fernández de la Torre. Gustavo Durán, al final de la contienda, como ha sido capitán republicano tiene que huir y se refugia en Londres donde conoce a la que sería su mujer hasta el final de sus días. Es una historia preciosa y poco conocida. Yo me he tenido que documentar con muchísimos libros. Del matrimonio entre Araceli y de Miguel hay dos hijas que han sido muy importantes.

¿De qué hijas se trata?

Pastora y Alicia Martín Fernández Durán. Ha sido una familia canaria importantísima porque todos sus miembros han sido muy relevantes en sus distintas profesiones. En este noveno o décimo libro mío he querido que sea más conocida porque, como he dicho, mucha gente confunde al barítono con el pintor. Por eso, he puesto el título El barítono, el pintor y su familia, para que se sepa la relevancia de cada uno. Muchas personas desconocen a estos personajes. En mis anteriores escritos traté de reivindicar a las mujeres canarias porque las hay, así como hombres, con igual magnitud.

El pintor y el barítono fueron tío y sobrino...

Fueron tío y sobrino. El barítono influyó mucho porque llevaba al pintor desde muy joven a que viera los escenarios, los teatros. En Madrid este se formó sobre la trayectoria de los teatros donde actuaba su tío, ya que vivieron un tiempo juntos en la capital. Al pintor le sirvió mucho la cultura musical del cantante. Se da el hecho curioso de que a Néstor solo se le conoce la pareja sentimental con Gustavo Durán, que era músico, de modo que vivían en un ambiente con amigos de toda la gente de la Generación del 98, de García Lorca o de Alberti. Se reunían en la Residencia de Estudiantes. Es una historia que comienza muy bonita y que como muchas, termina de una forma que a nadie le gustaría.

¿En qué fechas se desarrolla el libro?

Comienza con el barítono en 1860 y llega hasta el día de hoy. Hago referencia en último lugar a Alicia Martín, hija de Miguel Martín, que actualmente tendría 75 años ya que murió joven. Fue de las primeras mujeres con un cargo político. Fue consejera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aunque destacó su faceta artística por su dedicación al barro y a la cerámica que llevó a exposiciones importantes, realmente dignas de apreciar.

Habrá algún personaje que adquiera una mayor relevancia en la historia que usted narra.

Quizá Gustavo Durán ha resultado ser el hilo conductor dado que tiene que ver con gran parte de la familia de la Torre aunque con otra no. En primer lugar, por el matrimonio de Miguel con Araceli Durán, hermana de Gustavo. Cuento también en el libro la historia de una gran poeta, Josefina Durán, hermana de Araceli, quien nació en Bacelona, pero se crió en Madrid , que cuando se queda viuda y sin recursos, es traída a Gran Canaria por su cuñado Miguel donde se dedica a escribir. De hecho hay un libro suyo que destaca, pero que está descatalogado. Dicha mujer, a pesar de ser culta, preparada y adelantada a su tiempo, tuvo una vida difícil , algo que le acarreó el rechazo de cierto sector social de Gran Canaria.

Todo escritor destaca ciertos temas o momentos en sus relatos. ¿Dónde se ha enfocado usted para este clan?

He querido destacar el amor que se tenían entre sí todas estas personas y, sobre todo, su implicación con lo canario y las bellas artes, tanto en la música, como en la pintura, en la escultura o la cerámica y la poesía, sin olvidarnos de la arquitectura que ha ayudado a crear una ciudad espléndida.

Tras esta publicación se planteará nuevos retos creativos...

Tras este noveno libro me encuentro actualmente buscando documentación de hace muchos años sobre un poeta de Gran Canaria desconocido por la gente joven, Diego Navarro, que nació en los años 20 y murió muy joven. Cuenta con varios libros publicados, pero que se hallan en bibliotecas de Madrid donde revisaré más sobre su obra. Yo tengo poemas inéditos suyos porque mi padre fue muy amigo del autor.