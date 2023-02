La Joven Orquesta de Canarias (JOCAN) ha abierto convocatoria para la selección de nuevos músicos con los que aumentar su bolsa de instrumentistas y cubrir plazas vacantes. El procedimiento ha sido encargado al Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), del que depende la JOCAN, y está dirigida a estudiantes o recién titulados en violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, oboe y corno inglés, clarinete, fagot y contrafagot, trompa, trompeta, trombón tenor y trombón bajo, tuba, y percusión.

El plazo para presentar la solicitud estará abierto hasta el 31 de marzo de 2023. Las bases están disponibles en el apartado de Convocatorias de la web del ICDC y en ellas se exige que los aspirantes sean naturales de Canarias o residentes en las islas. Otro de los requisitos es que su edad esté comprendida entre los 18 y 28 años (haber nacido entre el 1 de enero de 1995 y 1 de diciembre de 2005) y ser estudiante de enseñanzas musicales o haber finalizado los estudios en los últimos cuatro años. También se abre la bolsa de instrumentistas invitados residentes en otros lugares.

Las plazas están pensadas para músicos que no pertenezcan actualmente a ningún conjunto sinfónico profesional y que no hayan pertenecido anteriormente a la Joven Orquesta de Canarias. Quienes no cumplan estos requisitos pero que demuestren un nivel adecuado en las grabaciones podrán ser incluidos a criterio del tribunal en una base de datos para ser convocados a alguna actividad de la JOCAN en calidad de músicos invitados, si así lo precisara el proyecto.

Próximos conciertos

Esta convocatoria es la antesala de la próxima gira que ofrecerá la JOCAN en Canarias, esta vez en formato de cámara, coincidiendo con Semana Santa, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez. Será durante el decimoctavo encuentro de la formación, que tendrá lugar en La Palma. Desde esta isla partirán el 8 de abril en un intenso recorrido que les llevará por escenarios de siete islas.

La JOCAN está integrada actualmente por más de 170 jóvenes músicos de las Islas y es un proyecto formativo y artístico del Gobierno de Canarias que inició su andadura en diciembre de 2016. Desde entonces ha realizado cerca de 80 conciertos en diferentes momentos del año, que han sido acogidos con gran interés por parte de la crítica y el público.

Además de actuar en las Islas, la joven formación ha sido invitada a una gira por China y a otra en el País Vasco. En este último recorrido participó también en un concierto conjunto con la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO), sumando más de 120 músicos sobre el escenario, acompañados además del Orfeón Donostiarra y su Coro Juvenil, todo ello en el marco de la prestigiosa Quincena Musical de San Sebastián, el festival de música clásica más antiguo de España y uno de los más veteranos de Europa.

La JOCAN, tanto en formación sinfónica como de cámara, se ha consolidado como una gran orquesta en los aspectos artístico-musicales, tal y como lo han advertido su director artístico Víctor Pablo Pérez, el público y los profesores participantes, que han señalado la valía y el talento de los jóvenes músicos canarios.