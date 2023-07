La contracultura une fuerzas alejada de los espacios más céntricos de la capital grancanaria, en los márgenes, donde el «ruido» de los instrumentos y las voces que entonan melodías no molestan a los oídos que quieren descansar. La asociación de artistas audiovisuales El Sótano Analógico, fundada por el productor Alexis Cabrera y el artista Oliver Berhmann, se desplaza del Paseo de Tomás Morales a las calles periféricas del polígono El Sebadal, donde utilizando los locales de otros espacios alternativos, van a celebrar con música su tercer aniversario en el encuentro El Sótano Analógico Fest.

Entre las sedes de Cero Fanzine, Arequipa6 y Tormento Colectivo, estarán este sábado 22 de julio, sobre los escenarios, artistas de la más diversa índole en un festival itinerante que trata de dar a conocer la música más sumergida, esa que no tiene cabida en los grandes circuitos. «Me parece un festival interesante porque es bastante de barrio, cercano, barato..., el precio al final es simbólico, puedes ver cinco conciertos por 15 euros... Aporta otra cosa a Las Palmas, no estos macrofestivales que son siempre de lo mismo, esto es más underground», indica Toni Lemus de Cero Fanzine.

Programa

Las puertas del espacio regentado por Lemus serán las primeras en abrirse a las 18.00 horas para dar paso al primer concierto de la tarde: el de Don Greeno, a las 19.00 horas, donde se mezclarán el blues y el folk rock. «Este proyecto nace en 2021, tras el confinamiento, con una propuesta de folk acústica, y ha ido evolucionando a un sonido más electrónico incorporando sintetizadores y cajas de ritmo a las composiciones», explica Guillermo del Nero, el músico que en solitario da nombre a este proyecto y que en los próximos meses lanzará su primer EP de estudio junto al tinerfeño Diego Hernández.

En este festival, Del Nero estará presentando sus nuevas composiciones en la sede fanzinera, donde Lemus pretende que se creen sinergias entre público y artista: «Creo que al público de Cero Fanzine que no conozca a Don Greeno le va a gustar su música y a los que ya lo conozcan, les va a gustar el espacio», añade el coordinador del espacio.

Tras Don Greeno, a unos pocos cientos de metros de distancia, abrirá su espacio Arequipa6, con los conciertos de Tío Lulo a ritmo de disco, funk y house (20.00 horas) y de Svesda (21.00 horas) con su bossa nova y su electrónica.

«Lo que voy a hacer en el festival de El Sótano Analógico mezcla un poco el mundo digital del Dj y demás, con un mundo más analógico que es con la guitarra y un sintetizador, haciendo bucles en vivo y creando una canción completamente improvisada en el momento. Creo que mis canciones tienen casi todas un toque animado, transmiten positividad y quizá un punto más melancólico», explica Carlos Ruiz, la cara detrás de Tío Lulo, en referencia a su proyecto musical. «Mi música tiene un contraste agridulce. Nunca escribo las letras, prácticamente canto lo que me sale al momento y le voy buscando las rimas», añade.

«Para mí la música es totalmente necesaria, es como logro expresarme en mi totalidad. Sin ella es como si faltara algo, como si no pudiera mostrarme al mundo tal como soy», cuenta, por su parte, Santi Pérez (Svesda). «Es una manera de estar en contacto con tus emociones y tus ideas, atraparlas, materializarlas y crear algo que, además de ser bello, te muestra mucho acerca de ti, de tu contexto y de la gente que te rodea. Es también un aprendizaje, además de un ejercicio muy divertido». Sobre su proyecto musical, explica que le cuesta ponerle etiquetas, pero que sus influencias le vienen desde que estaba en la barriga de su madre y ella le ponía el disco La Fusa, de Vinicius de Moraes: «No sé como definirlo, no puedo encasillarlo en un género. Tengo muchas influencias, la más fuerte diría que es la música popular brasileña, la bossa nova», concluye el artista.

Para terminar este encuentro musical contracultural, las paredes de Tormento Colectivo darán la bienvenida al público con el retrowave de Luca Contato y el surf rock de The Bucannan, banda para la que su identidad consiste en «mantener cierto halo de misterio», por lo que ocultan sus nombre reales y actúan con máscaras de lucha libre mexicanas. «Intentamos no desvelar nuestra localización real, por eso The Bucannan somo residentes de la isla de San Borondón», indican desde la agrupación musical.

La noche culminará con una sesión de Alexis Cabrera, productor y organizador de El Sótano Analógico Fest, y Oliver Berhmann, su socio, en la que se mezclarán el vaporwave y el synthwave, la música y el videoarte.