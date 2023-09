El actor, humorista, presentador y escritor malagueño Dani Rovira recibirá la Guayarmina de Honor del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2023. La undécima edición de este festival, que se celebra del 14 al 21 de octubre, distingue al popular intérprete por su versatilidad, ya que ha sabido ganarse a público y crítica tanto en su vis cómica como en sus papeles más dramáticos, por su amplia trayectoria cuajada de premios y galardones, como por su compromiso social. De hecho, es fundador de “Ochotumbao”, iniciativa junto a la actriz Clara Lago para apoyar proyectos solidarios, de medioambiente y en defensa de los animales.

Escritor y presentador de televisión además de humorista e intérprete, entre sus reconocimientos profesionales figuran la Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo, el Goya al Mejor Actor Revelación, Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Actor Relevación, Mejor Actor de Cine en los Neox Fans Awards y dos premios Biznaga de Plata, además de premios solidarios como el Premio ONCE por su película “Cien metros” o el Premio Excalibur Solidario.

Más de 2.000 actuaciones teatrales en los últimos 15 años, un promedio de dos largometrajes anuales, dos libros éxito de ventas, Hijo Predilecto de su ciudad natal…Dani Rovira es ejemplo del trabajo bien hecho, del esfuerzo, el compromiso y el carisma. Y para el FIC de Gáldar es todo un orgullo que la Guayarmina de Honor se sume a su larga lista de reconocimientos.

El FIC Gáldar 2023, que en esta ocasión pone el acento en la mirada del cine desde las zonas rurales y cómo éstas han sido tratadas a lo largo de la historia por el séptimo arte, contará además con un jurado de lujo para la valoración de los trabajos presentados. El periodista, productor y director José Fernández Lorenzo, la guionista Virginia Yagüe y la técnico de producción de medios Diana Armas serán los encargados de valorar la Sección Oficial de Largometrajes mientras que el director y productor Juan Vicente Córdoba, el periodista y director de festivales Ramón González Trujillo y la actriz Olivia Baglivi estarán al mando de la Sección Oficial de Cortometrajes.

Jurado de lujo para "una edición de enorme calidad"

Habitual de la información cultural y cinematográfica, el lanzaroteño José Fernández Lorenzo ha sido el rostro de RTVE en festivales como Cannes, San Sebastián, Málaga o la ceremonia de los Óscar. Responsable de “Miradas 2”, en La 2 de la cadena pública y editor adjunto de cultura en los Servicios Informativos de RTVE. Productor, escritor y director del cortometraje “Identidad”, seleccionado en más de cuarenta festivales nacionales e internacionales y ganador de varios premios. Fernández Lorenzo forma parte, además, del equipo directivo del Festival Internacional de Cine de Lanzarote como seleccionador y coordinador del jurado.

Virginia Yagüe es guionista de series tan reconocidas como “La Señora”, “14 de abril: La República”, “Amar en Tiempos Revueltos” o “Amar es para siempre”, galardonadas con el TP de Oro, o los Ondas. Guionista de “Prim, el asesinato de la Calle del Turco”, la Miniserie “Invisible” para Disney+ o “Las abogadas” para TVE. Entre sus trabajos en cine destacan “Els Nens Salvatges” (Biznaga de Oro del Festival de Málaga 2012), “Para que no me olvides” o “En el mundo, a cada rato”. Presidenta de DAMA (Gestión de Derechos de Medios Audiovisuales) y vocal en la junta directiva de la Academia de Cine. Forma parte del Advisory Board de EWC (European Writers Club) y Board of Patrons de SAA (Society of Audiovisual Authors). Imparte masterclass especializadas en narrativa y técnica de guión.

Técnico de Producción de Medios de Televisión Canaria, Diana Armas forma parte de la Televisión Pública de Canarias desde sus inicios. Coordina la selección y seguimiento de los proyectos de largometrajes cinematográficos en los que participa Televisión Canaria. Es miembro de la comisión de coproducciones y pre compra de derechos de antena de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Ha sido integrante de las comisiones asesoras de las artes audiovisuales del área de Cultura del Gobierno de Canarias y participa asiduamente en representación de RTVC en festivales, foros y mercados audiovisuales, tanto en calidad de especialista, como de jurado.

Expresidente de ACCIÓN, asociación de directores y directoras de cine y actual miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine y de las Artes Audiovisuales, Juan Vicente Córdoba cuenta con una dilatada carrera cinematográfica: director de “Quinqui Stars”, proyectado en Festival de Cine Internacional Seminci-Cine de Autor de Valladolid. Director, guionista y productor de “Cabezas cortadas”, Premio Goya al Mejor Cortometraje Documental y preclasificado a la edición número 90 de los Óscar. Productor Ejecutivo de “Una Caja de Botones” dirigido por María Reyes Arias, Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción. Productor de los cortometrajes “Huntza” y “Campeones” y director de “Entrevías” y “Yo soy de mi barrio”, nominados a los Premios Goya y multipremiados nacional e internacionalmente. Director además de “Aunque tú no lo sepas” y “Flores de Luna”, seleccionados en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián y premiados en numerosos países.

El periodista Ramón González Trujillo es, junto a Daniel Fumero, director del Festival Isla Calavera y responsable de la Muestra de Cine Español de Tenerife que ya ha cumplido su tercera edición. Entre otros de sus proyectos, destacan la Tenerife Zombie Walk con III ediciones multitudinarias y Una Cena de Cine, proyecto que une cine y experiencia gastronómica. Director del CEO Guajara de Fasnia, ha ejercido como codirector de la Asociación Charlas de Cine de Tenerife y del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna.

Olivia Baglivi, actriz formada en William Layton, en el estudio Corazza y en la Escuela de Víctor Ullate, debutó en teatro con obras como “La bella y el monstruo”, “Caperucitas y lobos”, “Esos tres”, “La rana y el escorpión” o “Constelaciones familiares.” En cine destacan sus trabajos en la película de Zoe Berriatua y Alex de la Iglesia “Los Héroes del Mal” o el papel de protagonista en “Rosalinda” de Ramón Luque. En televisión ha protagonizado la miniserie “Inhibidos” de TVE, y ha participado en “Élite”, “Fugitiva”, “Brigada Costa del Sol”, “Cuéntame cómo pasó” o “Doctor Mateo”. Entre sus últimos proyectos destaca su papel en “Las niñas de cristal” dirigida por J. Linares y su papel protagonista en “Libélulas”, dirigida por Luc Knowles, ambas de próximo estreno.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2023 está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y de la Gran Canaria Film Commission.